El Obradoiro se examina ante la élite: derbi gallego contra el Breogán y duelo frente al campeón de la ACB

El Monbus Obradoiro ya tiene definida parte de su hoja de ruta antes de su regreso a la Liga Endesa. El conjunto santiagués recibirá al Río Breogán en las semifinales de la Copa Galicia, que se disputará en el Multiusos Fontes do Sar, y afrontará posteriormente un nuevo test de máxima exigencia ante el Valencia Basket, vigente campeón de la ACB, en el Trofeo Encestarías de Pontevedra.

Los de Epi se volverán a medir al Breogán el sábado, 5 de septiembre, a partir de las 20.30 horas. Si consigue vencer, el equipo picheleiro jugará la final del Copa Galicia el domingo ante el ganador del duelo que enfrenta al Leyma Coruña y al Club Ourense Baloncesto.

Este torneo de pretemporada supondrá un nuevo capítulo en una de las rivalidades más importantes en el baloncesto gallego y servirá como ensayo para ambos equipos, que afrontan una exigente campaña en la Liga Endesa. Además, la 40ª edición de esta competición autonómica enfrenta en semifinales a los dos clubes con mayor palmarés. El Breogán, con 16 títulos (1986, 1987, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2018, 2021, 2022, 2024 y 2025), buscará eliminar al anfitrión, un Obradoiro que sigue la estela del cuadro lucense con 10 campeonatos (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 y 2023).

El equipo de Luis Casimiro cuenta con el aval histórico, tanto por trayectoria como por presente. El Breo se ha proclamado campeón en cuatro de las últimas cinco entregas de la Copa Galicia. Solo falló en 2023, edición en la que el Obradoiro venció por la mínima (69-68) en el Pazo dos Deportes de Lugo acabando con las esperanzas de título del cuadro local.

Un derbi inédito desde 2024

La Copa Galicia se presenta como una oportunidad para que el equipo dirigido por Diego Epifanio vaya ajustando piezas ante un adversario con experiencia en la élite. Asimismo, el choque esconde un componente especial para ambas aficiones que no disfrutan del derbi desde la temporada 2023/24. En aquel curso, el Obradoiro superó al Breogán en los dos partidos de Liga Endesa, pero los lucenses conservaron la categoría en detrimento de los santiagueses que se despidieron de la ACB después de quince años.

En caso de superar las semifinales, el conjunto santiagués disputará el domingo, 6 septiembre, a las 19.00 horas, el partido por el título frente al vencedor del choque entre Leyma Coruña y Club Ourense de Baloncesto. Más allá del resultado, la cita servirá para que la parroquia obradoirista vea sobre la pista del Sar al nuevo proyecto del Monbus Obradoiro.

Un torneo ante el campeón de la ACB, el de la Copa del Rey y un rival europeo

Después de acoger la Copa Galicia, la escuadra obradoirista pondrá rumbo al sur de Galicia para disputar el Trofeo Encestarías entre el 11 y el 12 de septiembre. El Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra acogerá la undécima edición de una competición que enfrentará al Obradoiro con el vigente campeón de Liga Endesa, el Valencia Basket. El conjunto taronja será el rival del cuadro gallego en las semifinales el viernes a las 21.15.

El ganador del duelo se medirá en la final (Sábado, 20.30) al vencedor del enfrentamiento entre Kosner Baskonia y Alba Berlín. Los perdedores de las semifinales se medirán en un partido por el tercer y cuarto a partir de las 18.00 horas.

La venta online de abonos y entradas para las dos jornadas comenzará este sábado 1 de agosto, a partir de las 9.00 horas, en la web oficial de la competición. Los aficionados podrán asegurar desde ese momento su presencia en una de las grandes citas de la pretemporada. La organización establecerá tres tramos de precios en función de las edades, con las categorías de adulto, juvenil e infantil. Dichos abonos tendrán un precio de 60, 40 y 15 euros, respectivamente. Las entradas de día costarán 35 euros para los adultos, 25 para el público juvenil y 10 euros para el tramo infantil.