El Negreira se proclama campeón provincial y peleará por volver a disputar la Copa del Rey

La SD Negreira sigue confirmando su gran momento dentro del fútbol aficionado coruñés con la consecución de la Copa Deputación da Coruña ante el Muxía CF por un contundente 4-0. El conjunto rojillo se impuso al cuadro muxián en la final de un torneo en el que participaron los vencedores de las competiciones coperas de la provincia.

Alberto Freire pugna con un futbolista del Muxía CF. / Cedida

El Negreira, que se presentó en el campo municipal de Gallamonde (Miño) como campeón de la Copa do Sar, tuvo que disputar las semifinales en la mañana del sábado, donde igualó 1-1 frente al San Tirso SD y certificó su clasificación desde el punto de penalti (5-6).

El equipo de Fran Raviña mostró su mejor cara en el duelo por el título, ya por la tarde, frente al Muxía, que había accedido a la final luego de vencer al O Val por 2-0.

Pese a la diferencia de categoría —Preferente vs. Primera Galicia—, el Negreira se encontró un digno rival que emparejó el encuentro, sobre todo en la primera mitad. Pero el poderío nicrariense se acabó abriendo paso en la parte final gracias a su mayor pegada. Manuel Fuentes abrió la lata en el minuto 7, mientras que Yago García amplió la ventaja en el 77. El máximo goleador del pasado curso, Alberto Freire, anotó en el 83 e Iván Calvo redondeó la fiesta en el tiempo añadido (90’). Una goleada que evidencia la superioridad de la escuadra rojilla.

La SD Negreira, campeón de la Copa Deputación. / Cedida

Además del trofeo, el campeón recibirá un premio de 5.000 euros y disputará la Supercopa Galicia frente a los vencedores de las restantes copas provinciales gallegas. El ganador de ese torneo obtendrá una plaza para la fase previa de la Copa del Rey, una competición muy especial para el conjunto nicrariense.

El Negreira ya sabe lo que es disputar la fase final de la Copa del Rey. La pasada temporada protagonizó una de las grandes historias del torneo del ‘KO’, midiéndose a toda una Real Sociedad, equipo que terminó levantando el trofeo.

Este nuevo éxito no es fruto de la casualidad. El equipo también conquistó las dos últimas ediciones de la Copa do Sar y el pasado año ya había alcanzado la final de la Copa Deputación, en la que perdió por 2-1 ante el Atlético Coruña Montañeros.