Paula Blasi supera las adversidades y se viste de blanco en el Tour

Paula Blasi empieza el Tour de blanco inmaculado. Pese a las restricciones impuestas por su equipo, el UAE, que la quiere ver de gregaria y no de líder, la corredora catalana fue la mejor joven de la primera etapa y por lo tanto ya se ha situado como líder de la clasificación de las menores de 25 años; el mismo ‘maillot’ con el que llegó a París hace una semana, el ciclista mexicano Isaac del Toro. Supo colocarse en la llegada a Lausana y cruzar la meta en la 11ª posición.

Allí, la mejor velocista del mundo se impuso gracias a su experiencia en este tipo de llegadas. La calle empinada de Lausana que llevaba a la cota de Saint François no fue un obstáculo para que la corredora neerlandesa Lorena Wiebes se vistiera con el primer jersey amarillo.

Fue, en parte, un triunfo para olvidar la polémica en la que se vio envuelta en el Giro. Como ha ocurrido ahora, Wiebes (27 años) ganó al esprint la primera etapa de la ronda italiana. Subió al podio y recogió la ‘maglia rosa’. Sin embargo, poco después, los jueces de la carrera no sólo la desposeyeron de la victoria, sino que la expulsaron del Giro por ganar con una bici por debajo del peso reglamentario de 6,8 kilos. De nada sirvieron las alegaciones presentadas por el SDW, su equipo.

Las corredores, en las calles de Lausana. / ASO / GAETAN FLAMME

Puestos a analizar hubo otra circunstancia interesante y que afectó de lleno a Blasi, al margen de la recompensa del jersey blanco. El UAE había iniciado el Tour con la consigna de que la corredora polaca Dominika Wlodarczyk era la jefa de filas y que la catalana tenía que trabajar para ella puesto que el año pasado ocupó la cuarta plaza de la general. La segunda líder de la escuadra es la veterana italiana Elisa Longo Borghini, que acabó la primera etapa en la sexta posición.

Wlodarczyk tuvo la desgracia de caer en el último kilómetro y como la meta estaba considerada como una llegada en alto, en un puerto de cuarta categoría, no se pudo beneficiar de la zona protegida que impera siempre en los últimos tres o cinco kilómetros de las etapas llanas, dependiendo del peligro que se intuya. Perdió por el accidente 37 segundos y ahora, a las primeras de cambio, ya se encuentra a 29 segundos de quien había sido asignada como ayudante.

A por agua

Blasi no pasó problemas durante la etapa camino de recoger en el podio el jersey blanco, aunque fue extraño verla bajar al coche a por agua, una misión de la que normalmente están excluidas las figuras y que, por lo tanto, ya fue una imagen que puede indicar por dónde se mueve la estrategia del conjunto del UAE, si no empiezan a cambiar los argumentos a partir de hora.

El perfil de la segunda etapa. / ASO

Dejaron que tomara aire una escapada en la que figuró la corredora navarra Idoia Eraso. Como ocurre siempre, sean hombres o mujeres los protagonistas de la competición, todo estuvo calculado para que la fuga acabase a seis kilómetros de meta, en un estreno de Tour marcado por diferentes caídas.

La colocación

Luego hubo que jugarse la victoria en la estrategia. Era importante llegar bien colocada a las calles empinadas de Lausana. Se sabía, aunque con la meta un poco más arriba, que en la visita del Tour de 2022 fueron ciclistas de primer nivel los que pelearon por el triunfo que se llevó Wout van Aert, que ahora lidera la Vuelta a Dinamarca en su preparación para la Vuelta.

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Así que en un vibrante final ya se pudo ver cómo tomaban posiciones corredoras como Demi Vollering que se presenta a este Tour como la candidata número uno a la victoria final y también la última vencedora de la prueba, la francesa Pauline Ferrand-Prévot. La neerlandesa se clasificó en tercera posición y la francesa en octava, justo por detrás de la vencedora del Tour de 2024, la polaca Katia Niewiadoma.