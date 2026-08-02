Broad Peak
Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán
Había desaparecido el pasado jueves junto con su expedición en una avalancha en la montaña Broad Peak
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Islamabad
Rescatistas hallaron este domingo en Pakistán el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja, quien había desaparecido el pasado jueves junto con su expedición en una avalancha en la montaña Broad Peak (8.047 metros), informó el Club Alpino de Pakistán (ACP).
- Laureano Oubiña se convierte en guía turístico: así será su Ruta por el Narcotráfico gallego
- Un centro comercial gallego, el primero de España en lograr una certificación internacional por su gestión de los riesgos
- María Meijide, la última vecina de un histórico edificio del Toural, deja Santiago: “Unha parte moi importante do meu traballo está aquí”
- Galicia dice adiós al calor extremo: este será el brusco giro del tiempo desde el lunes
- De capitán de pesca a vender carne de Rubia Gallega por toda España sin intermediarios: así es Gandería Os Bravos
- El mercadillo junto a la playa a una hora de Santiago perfecto para visitar este domingo: más de 35 marcas con artesanía, moda y antigüedades
- Así es una de las playas más largas de Galicia recomendada por la Guía Repsol: a media hora de Santiago, con dunas y aguas tranquilas
- Las Fiestas del Apóstol se despiden con la luz de los fuegos y el ritmo de The Rapants