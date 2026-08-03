El gol, el gran reto del Compostela en el mercado

La SD Compostela encara el tramo decisivo del mercado con la intención de firmar dos perfiles muy específicos: un portero sub-23 que compita con Edu Sousa y un delantero centro de garantías que eleve el techo competitivo del equipo. A poco más de un mes para el inicio de la Segunda Federación, la dirección deportiva blanquiazul trabaja bajo estas consignas con el objetivo de cerrar definitivamente la confección de la plantilla.

Si bien es cierto que la portería compostelanista solo cuenta con una única opción, la delantera concentra la mayor parte de la expectación generada en el entorno del Compos, tanto por la importancia de contar con un 'nueve' que aporte cifras como por la falta de opciones reales. A día de hoy, Carlos de Lerma solamente dispone de un ariete de referencia, Buba.

Buba, durante un entrenamiento. / Nacho Castaño

El atacante gerundense llega a la capital gallega desde el Getafe B, donde la pasada campaña solo anotó un gol en un total de 396 minutos en Segunda Federación. Una cifra que contrasta con el vacío que dejan las salidas como la del gran capitán Samu Rodríguez (4 goles) o Cañizares (6).

Por si fuese poco, el conjunto picheleiro tampoco podrá considerar la aportación ofensiva de Jorge Maceira, autor de 16 dianas y máximo goleador compostelanista en la campaña del ascenso, que jugará para el Arosa SC. En total, el Compostela se ha despedido este verano de 34 goles.

Renovación en la punta

La salida del vigués también va acompañada de la baja de su compañero en la delantera durante todo el año: Charly López. El ariete aresano, que vio puerta en cinco ocasiones, no registró unas cifras excesivamente elevadas pero fue decisivo en el play-off, especialmente en la eliminatoria final frente al Badalona, en la que anotó un gol y repartió una asistencia en la victoria que encaminó el ascenso.

Charly en un partido con la camiseta del Compos. / ECG

Su último gran servicio desentona con el rendimiento mostrado a lo largo del curso. Charly llegaba tras haber logrado el ascenso a Primera Federación con el Pontevedra y con una dilatada trayectoria como principal aval, pero nunca encontró la regularidad necesaria para liderar la ofensiva del Compos. Por ello, después de ser fundamental en la consecución del objetivo, no continuó en la disciplina santiaguesa y jugará esta temporada en la UD Somozas de Tercera RFEF.

La importancia de la segunda línea

Los que sí continúan son los hombres que ocuparon la zona de tres cuartos. Juan Parapar (8), Antón Guisande (11) y Adrián Armental (6) seguirán aportando desequilibrio, dinamismo y llegada al ataque blanquiazul en Segunda Federación. Entre los tres futbolistas anotaron 25 goles el curso pasado.

La aportación de este trío será complementada con la productividad de los nuevos fichajes. La dirección deportiva ha reforzado la segunda línea blanquiazul con la incorporación de Edu González, un futbolista capaz de actuar como delantero, segundo punta o mediocentro ofensivo, que llega a Santiago luego de convertir cinco goles con la camiseta de la Sarriana en Segunda RFEF. También llega Álex Gil, un polivalente atacante apto para ocupar cualquiera de los tres carriles del ataque, que la campaña anterior vio puerta una única vez con el Numancia.

Desde un poco más atrás está llamado a dar un paso al frente Dani González. El centrocampista cántabro destaca por su habilidad para pisar área con frecuencia. Un claro ejemplo es su último precedente en la categoría. En el curso 2024/25, marcó diez goles en las filas del Rayo Cantabria.

Este panorama estadístico deja al delantero centro como la gran incógnita de la planificación. Ante tal situación, el Compostela peina el mercado en busca de un futbolista que garantice presencia en el área y capacidad goleadora para compensar la marcha de 34 goles que se despiden este verano.