Los árbitros españoles aplicarán la regla de los 10 segundos en las sustituciones

Hubo directrices para los árbitros en el Mundial, la UEFA adoptó alguna de esas pautas para aplicarlas en las competiciones europeas y el Comité Técnico de Árbitros español (CTA) sigue en la línea de las instancias superiores en aras de agilizar el juego y tratar de reducir las pérdidas de tiempo. En cambio, rechaza la opción de conceder en cada partido la pausa de hidratación y no enseñarán la tarjeta roja a un jugador que se tape la boca cuando habla con un adversario.

Las sustituciones tendrán un límite de 10 segundos. Es el tiempo que tendrá el jugador sustituido en abandonar el campo; si se excede en ese margen, además del riesgo de ver una tarjeta amarilla, implicará que el jugador que ocupa su lugar no podrá entrar al campo hasta la primera interrupción después de que haya transcurrido un minuto desde la reanudación del juego. Si en ese proceso el sustituido comete una infracción merecedora de tarjeta roja, el nuevo no podrá entrar en el campo. Esos diez segundos también se aplicarán en caso de una sustitución múltiple de varios futbolistas. Si la demora superior a los 10 la provoca el portero al ser sustituido, verá la tarjeta amarilla.

El protocolo sobre las lesiones, por norma general, establece que un futbolista que deba ser atendido por los médicos deberá abandonar el campo durante un minuto; las excepciones son que ese jugador abandone voluntariamente el campo, se lesione el portero o haya una lesión grave como choque entre un portero y un jugador o entre varios jugadores. Los afectados por un golpe en la cabeza saldrán siempre del terreno de juego para una revisión más exhaustiva del médico, pero podrán volver antes del minuto.

Varios árbitros realizando una de las pruebas física. / VITI AMIEVA

Ensayo permitido

Esta temporada se prestará atención a las lesiones simuladas de los porteros, que permitían, mientras eran atendidos, que los jugadores de campo acudieran a hablar con su entrenador. Era un tiempo muerto encubierto. La IFAB, el órgano supremo que rige las normas del fútbol, permite al CTA el ensayo de una norma para evitar estas situaciones.

En tanto que el reglamento no permite que un equipo juegue sin portero, y éste no puede ser excluido durante un minuto si es atendido, en esos casos tendrá que ser un jugador de campo el que se marche del rectángulo de juego y permanezca fuera durante un minuto cronometrado a partir de que se reanude el juego. El entrenador tendrá que comunicar al árbitro o al cuarto árbitro quién es el designado para salir; si no lo elige, será el capitán quien abandone el campo.

La excesiva tardanza en realizar un saque de banda -más de cinco segundos a partir de la señal del árbitro- se sancionará concediéndoselo al otro equipo; si es de meta, se transformará en un córner para el equipo atacante.

Julián Álvarez lanza un penalti que fue invalidado durante un Atlético-Madrid de la Champins 2025-25. / ALBERTO GARDIN / DPA vía Europa Press

Correcciones

En la circular del CTA se aclaran las dudas sobre dos casos polémicos de las últimas campañas. Se corrige el error del árbitro de invalidar el lanzamiento en el doble toque accidental del lanzador de un penalti (el caso de Julián Álvarez, del Atlético, ante el Real Madrid en la Champions), lanzamiento que ahora se repetirá si acaba en gol, y las manos de Marc Pubill en un saque de meta, de nuevo con el Atlético y el Barça en la Champions de la pasada campaña, falta que no se castigó con el penalti correspondiente.