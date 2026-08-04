El Compostela da salida al centrocampista David Rosón

La SD Compostela ha comunicado este martes la baja del centrocampista David Rosón. El lucense se despide de la capital de Galicia después de media temporada, en la que formó parte de la plantilla que logró el ascenso a Segunda Federación. El club blanquiazul ha optado por rescindir su contrato como consecuencia de las necesidades de la plantilla —saturada en la medular— y por la gestión de fichas sénior.

Rosón llegó a Santiago en el mes de enero de 2026. El futbolista de 23 años aterrizó en el Compos procedente del CD Lugo de Primera Federación, con el que apenas disputó diez minutos en la primera mitad del pasado curso. El conjunto santiagués decidió apostar por el joven futbolista lucense para reforzar su centro del campo después de la salida de Trasi al Viveiro. El centrocampista tuvo un buen impacto inicialmente, pero terminó perdiendo protagonismo en favor del recién llegado Unai Peón y de otras alternativas que gozaban de la confianza de Secho Martínez como Goris, Samu Rodríguez o Diego Uzal.

Su incorporación contemplaba una fórmula 1+1. El futbolista firmaba hasta el 30 de junio de 2026 con opción de ampliarlo por un año más. La esedé logró el ascenso y Rosón renovó de forma automática, pero tal y como ocurrió en otros casos, la vigencia de su contrato no aseguraba su continuidad. El ex de Lugo optó por ganarse un puesto en el conjunto de Carlos de Lerma y comenzó los entrenamientos de pretemporada.

Tanto el técnico extremeño como la dirección deportiva determinaron que Rosón no era el perfil adecuado para la medular y peinaron el mercado en busca de otras alternativas. Así, la llegada de Rafa de Vicente, Dani González y Ces Cotos terminó por cerrarle la puerta del equipo al lucense, que se despide del club santiagués tras disputar 19 partidos —cinco de ellos como titular— y más de 550 minutos.

David Rosón. / Nacho Castaño

Desbloqueada una ficha sénior

La salida de David Rosón también responde a una de las prioridades de la parcela deportiva en este mercado estival. El Compostela, que antes de dar salida al lucense contaba con 15 fichas sénior de un máximo de 16, libera una nueva licencia para acometer el tramo final del periodo de fichajes con margen suficiente.

La intención del club es destinar una de las dos fichas sénior al fichaje de un delantero de garantías que eleve el techo competitivo del conjunto de Carlos de Lerma. Por otra parte, la esedé pretende completar su portería con la llegada de un guardameta sub-23 que compita con Edu Sousa con el puesto y que no comprometa la flexibidad compostelanista en el mercado.

Si el plan picheleiro sigue su curso, el Compos llegaría al inicio del campeonato con 23 jugadores en plantilla, dos por debajo del máximo permitido (25) y quince licencias sénior. Este panorama permitiría a la entidad blanquiazul acudir al mercado en futuras operaciones sin la necesidad de ajustarse a límites de edad.