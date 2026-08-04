Damián Noya, el santiagués que sueña con hacer historia en el Compostela: “Hay que ser ambiciosos, mi objetivo es el ascenso”

Hay futbolistas que juegan para un club y lo sienten como propio. Es el caso de Damián Noya Tojo (11/02/2002). El defensor santiagués afronta su segunda temporada en el club de su ciudad natal con la misma ilusión con la que acudía de niño a San Lázaro soñando con ver al Compostela en lo más alto. Ese sueño permanece intacto. A un mes del inicio de Segunda Federación, se muestra ambicioso con el proyecto blanquiazul, expresa su amor por el club y no esquiva la palabra ascenso.

Después de un verano muy movido en el equipo, ¿tuvo siempre claro que iba a seguir en el Compostela?

Yo tenía contrato porque había firmado una renovación con unas determinadas condiciones. Pero luego cambia todo y, por mucho que tengas contrato, tampoco sabes qué puede pasar. Vimos casos de jugadores que también tenían contrato y acabaron rescindiendo. Estaba todo un poco en el aire y con dudas. En cuanto anunciaron al director deportivo se puso en contacto conmigo y, la verdad, todo fue bastante rodado.

Para mí es un orgullo. Lo digo siempre. Yo me quedaría toda la vida en el Compos. Si ahora mismo me ofrecieran un contrato de diez años, lo firmaría sin pensarlo". Damián Noya — Futbolista de la SD Compostela

¿Qué significa para un santiagués como Damián Noya seguir defendiendo la camiseta del Compostela en Segunda Federación?

Para mí es un orgullo. Lo digo siempre. Yo me quedaría toda la vida en el Compos. Si ahora mismo me ofrecieran un contrato de diez años, lo firmaría sin pensarlo. Para mí es un orgullo estar en casa, cerca de los amigos y de la familia. Son todo ventajas.

La pasada temporada era el único jugador nacido en Santiago de la plantilla. Ahora se suman Mario Hermo y Turbi. ¿Qué significa para Compostela que el club apueste por futbolistas de la ciudad?

Me alegró muchísimo la renovación de Turbi. Creo que es algo que, con el paso del tiempo, debería ir creciendo. Entiendo que no es fácil, pero en Santiago hay jugadores de mucho nivel. Es bueno para el club y para la gente que haya futbolistas de aquí. Seguro que el fichaje de Mario y la renovación de Turbi también ayudan a acercar más gente al Compostela y a sumar socios.

La temporada pasada fue uno de los jugadores más utilizados por Secho Martínez. ¿Le sorprendió que finalmente no continuase tras lograr el ascenso?

La verdad es que no sabíamos cómo iban las negociaciones. En ese sentido estábamos un poco perdidos y nos enteramos prácticamente al mismo tiempo que todo el mundo. Secho era una persona que trabajaba muchísimo, pero supongo que no llegaron a un acuerdo. No sé si fue una decisión del club o de él.

Ahora llega Carlos de Lerma. ¿Qué primeras sensaciones les está transmitiendo?

Carlos ha sido futbolista y eso se nota mucho en el día a día. Los entrenamientos tienen muchísimo ritmo y la relación con el jugador también es muy buena. Se nota que ha estado dentro de un vestuario y creo que ese aspecto lo maneja muy bien.

En el amistoso ante el Deportivo ya se pudo observar una defensa de tres centrales y dos carrileros. ¿Es un sistema que le gusta?

Sí. A mí me gusta jugar como central en uno de los lados de esa línea de tres. Ahí me encuentro muy cómodo. Diría que es mi posición favorita si tengo que escoger un sistema. Luego ya veremos cómo evoluciona la temporada porque es muy larga y pueden cambiar muchas cosas.

Entonces, si tuviera que elegir, ¿prefiere jugar de central antes que de lateral?

Sí, sin duda. El año pasado jugué de lateral, aunque era un lateral con un papel diferente, pero donde realmente me siento más cómodo es de central.

Actualmente el Compostela cuenta con doce caras nuevas. ¿Qué sensaciones le han dejado los fichajes?

Lo que más me ha sorprendido es el ritmo que tienen. Muchos vienen de categorías superiores, de Primera Federación o de competir en Segunda Federación a un nivel muy alto, y eso se nota mucho en los entrenamientos. El ritmo es muy alto y prácticamente no tienes descanso.

A mí me gusta mucho la plantilla. Creo que podemos hacer cosas bonitas. El nivel de los jugadores está ahí. Ahora hay que sacar el máximo potencial de cada uno. Y, sobre todo, formar un buen grupo y una buena piña, que creo que lo vamos a conseguir". Damián Noya — Futbolista de la SD Compostela

Ya conoce la Segunda Federación. ¿Cómo ve el nivel de la plantilla para afrontar este nuevo reto?

A mí me gusta mucho la plantilla. Creo que podemos hacer cosas bonitas. El nivel de los jugadores está ahí. Ahora hay que sacar el máximo potencial de cada uno. Y, sobre todo, formar un buen grupo y una buena piña, que creo que lo vamos a conseguir. Si lo hacemos, podemos hacer una temporada muy bonita.

¿Qué objetivo se marca el equipo para esta temporada?

Yo voy a ser ambicioso. El Compostela es el equipo de la capital de Galicia, tiene una historia que hay que respetar y creo que hay que ser ambiciosos. Mi objetivo es el ascenso.

¿Y a nivel personal, qué meta se marca Damián Noya?

Disfrutar. Soy una persona a la que le gusta disfrutar de lo que hace y el entorno que tengo aquí en Santiago es perfecto. Quiero disfrutar jugando al fútbol, intentar disputar el mayor número de minutos posible y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Si tengo que resumirlo en una palabra, sería disfrutar.

Damián Noya conduce el balón durante un partido de la SD Compostela. / ECG

Hace unas semanas el club despidió a Samu Rodríguez tras muchos años defendiendo esta camiseta. ¿Le gustaría seguir un camino parecido y convertirse algún día en un referente del club?

Me encantaría, pero todavía es muy pronto. Este va a ser mi segundo año aquí y tampoco quiero decir algo que luego no pueda cumplirse. Pero sí, sería un sueño. Aquí soy más feliz que nunca.

Si dentro de un año volviéramos a hablar, ¿qué tendría que haber pasado para que dijera que fue una temporada perfecta?

Un ascenso y que cada vez haya más gente apoyando al Compostela, que se respire Compos por la calle. También me gustaría jugar lo máximo posible. Creo que no es ninguna locura. Por infraestructura y por el club que es, el Compostela podría perfectamente dar el salto a Primera Federación y competir allí sin ningún problema.

Para terminar, ¿qué mensaje le envía al compostelanismo?