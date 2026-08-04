El Monbus Obradoiro cierra la plantilla con el fichaje de Efe Abogidi

El Monbus Obradoiro ha cerrado de forma definitiva la confección de su plantilla de cara a su regreso a ACB con el fichaje del interior nigeriano Efe Abogidi (Nigeria, 11/10/2001), de 24 años y 2,08 metros de altura.

El nuevo jugador obradoirista llega procedente de los Rio Grande Valley Vipers, de la NBA G League, donde continuó su progresión como uno de los interiores con mayor proyección de la competición.

Según destaca el club en el comunicado en el que se oficializa su fichaje, se trata de un jugador capaz de actuar tanto de ala-pívot como de pívot, que brilla por su físico, su intensidad defensiva, su capacidad reboteadora, su intimidación y su movilidad para defender diferentes perfiles de jugadores.

Abogidi se formó en la NBA Academy Africa y en la NBA Global Academy de Australia antes de dar el salto definitivo al baloncesto profesional. Su gran rendimiento en estas filiales internacionales le abrió las puertas del deporte universitario.

El nigeriano militó en Washington State Cougars entre 2020 y 2022, donde desarrolló un perfil de interior moderno gracias a sus condiciones atléticas y su evolución técnica. En su primer curso en la capital estadounidense, Efe promedió 8,9 puntos, 7,2 rebotes y 1,3 tapones por partido. Además, enlazó tres dobles-dobles consecutivos y fue incluido en el mejor quinteto de novatos de la Conferencia del Pacífico.

Posteriormente, Abogidi dio el salto a la NBA G League de la mano de Ignite. A pesar de sufrir una lesión en enero de 2023 que le dejó fuera de las pistas el resto del curso, el nigeriano disputó 22 partidos en los que promedió 8,3 puntos, 5,5 rebotes, una asistencia y un tapón en 18,6 minutos por encuentro.

Tras recuperarse de la lesión, no encontró la continuidad deseada y se marchó a los Central District Lions de Australia, con los que disputó la NBL1 Central. Finalmente, decidió regresar a los Estados Unidos para jugar en los Rio Grande Valley Vipers, filial de los Houston Rockets en la G League, y esta temporada registró 13 puntos, 6,4 rebotes y una asistencia de media.

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Con esta incorporación, el Obradoiro suma “un jugador con margen de crecimiento, experiencia en un entorno de máxima exigencia y un perfil que aportará solidez, energía y versatilidad al juego interior del equipo”, según señala la entidad compostelana en su comunicado.