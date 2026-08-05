Los equipos de Primera Futgal ya conocen su calendario

La cuenta atrás para el comienzo de la temporada 2026/27 en Primera Futgal ya es una realidad. La Real Federación Galega de Fútbol hizo público ayer el calendario de la competición, que un año más volverá a dividir Galicia en seis grupos y definirá el camino de 108 equipos. La liga dará comienzo el primer fin de semana de septiembre —entre el 5 y el 6— y finalizará el 16 de mayo de 2027. Bertamiráns FC, Xallas FC, SD Tordoia, Praíña SC, SR Calo, SD Cacheiras, Racing San Lorenzo, Bastavales UD y SD Luaña quedan encuadrados en el Grupo 2, mientras que Cidade de Ribeira CF, Abanqueiro SD, Sport Team Estrada, Flavia SD, Cordeiro CF y CD Unión lo hacen en el Grupo 5.

Grupo 2

El Grupo 2, donde se concentran la mayor parte de equipos procedentes de Santiago y proximidades, se presenta muy igualado. El ascenso del Arzúa a Preferente abre la puerta al Luaña, que asciende desde Segunda y comenzará la competición con un exigente desplazamiento a Caión para enfrentarse al Club do Mar. El conjunto de San Xulián buscará llegar a las últimas semanas del campeonato con la salvación en el bolsillo y no sufrir en exceso en la última fecha en la que visitará al Sporting Meicende.

El Bastavales debutará en casa ante el Bertamiráns en un derbi de proximidad y cerrará la liga frente al Xallas en el José Pumar. Por su parte, el Berta se estrenará en Muxía, en cambio, la escuadra xalleira hará lo propio frente al Queixas en Cerceda. Mismo destino para el Tordoia que viajará hasta A Revolta en la primera jornada y finalizará el curso en Rebordelo contra el Calo. El cuadro caleado, que disputó el play-off de ascenso el curso pasado, comenzará el campeonato también en casa ante el SD San Lorenzo.

El Praíña se encomendará al Juan Amado para sumar los tres puntos en su estreno frente al Castriz y en la clausura del curso contra el SD San Lorenzo. En la segunda jornada, el equipo de Reis desafiará la resistencia del Cacheiras en A Cañoteira. A su vez, el conjunto azulón iniciará la temporada ante el Sporting Cambre y se enfrentará al Vizoño en el último partido.

El Racing de San Lorenzo, equipo santiagués que este curso jugará sus partidos como local en Santa Isabel, debutará a domicilio también contra el Vizoño y cerrará la competición visitando al Club do Mar.

Equipos del Grupo 2 Muxía CF, Sporting Meicende, Bertamiráns FC, Club do Mar, Xallas FC, Vizoño SD, SD Tordoia, Sporting Cambre, SD San Lorenzo, Praiña SC, SD Castriz, SR Calo, CCD Queixas, Racing San Lorenzo, Bastavales UD, SD Luaña y Boimorto CF.

Grupo 5

El Grupo 5 se ha 'desprendido' de Marín CF y CD Ribadumia, equipos que han ascendido a Preferente y que monopolizaron la liga durante todo el curso, y encara una temporada llena de alternativas con varios clubes preparados para dar el salto definitivo. Uno de los grandes favoritos para ocupar la zona noble de la tabla es el Cidade de Ribeira, que comenzará el campeonato en Arcade y lo terminará en A Fieiteira ante el Soutomaior.

El Unión de Asados volverá a luchar por el ascenso después de disputar los últimos play-offs. El conjunto rianxeiro se estrenará en un exigente partido lejos de casa ante el Cordeiro y finalizará la liga en campo del Ponte Caldelas. Por su parte, el Cordeiro disputará en Valga un trepidante derbi frente al Flavia en la última fecha del campeonato. Los padroneses continúan en el Grupo 5 e iniciarán el curso a domicilio ante el Marcón Atlético.

El Abanqueiro viajará hasta Vilaxoán para medirse al San Martín CF en la jornada inaugural, mientras que despedirá la liga ante el Atlético Combarro también a domicilio. Por otro lado, el Sport Team Estrada empezará en campo del Umia y cerrará el curso en Marcón.

En definitiva, la Primera Futgal entra de lleno en la cuenta atrás para el inicio del campeonato. Los equipos afrontan ahora el último mes de preparación con vistas a llegar a ese primer fin de semana de septiembre en las mejores condiciones posibles.