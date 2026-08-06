Bombazo en la ACB: el Girona de Moncho Fernández firma al tres veces campeón del concurso de mates de la NBA

Los equipos españoles apuran al máximo el mercado de fichajes de cara al inicio de la nueva temporada. Si hace unos días el Obradoiro cerraba su plantilla con la incorporación de Efe Abogidi, este jueves uno de los rivales del conjunto compostelano por la permanencia en la ACB anunció una de las grandes 'bombas' del mercado.

El FIATC Girona del compostelano Moncho Fernández ha anunciado la incorporación de Mattthew Ford McClung, más conocido como Mac McClung, tricampeón del Concurso de Mates del All-Star de la NBA (2023, 2024 y 2025).

¿Quién es Mac McClung?

Para el aficionado medio español quizás el nombre de McClung no le suene familiar ni mucho menos. Pese a sus tres triunfos en el Concurso de Mates, el escolta norteamericano jugaba en la G League, la liga de desarrollo asociada a la NBA, donde fue nombrado MVP en dos ocasiones.

Sin embargo, a pesar de su espectacularidad y sus capacidades como 'matador' su paso por la NBA fue bastante éfimero, con apenas 17 partidos disputados entre 2021 y el pasado curso. Una última temporada que McClung disputó en los Chicago Bulls y en su equipo asociado en la G League, los Winfy City Bulls.

Una carrera a caballo entre la NBA y la G League

McClung comenzó su trayectoria universitaria en Georgetown, donde estuvo dos años, antes de completar en el curso 2020/2021 su etapa en la Universidad de Texas Tech.

Después de no ser escogido en el Draft de la NBA de 2021, comenzó una carrera profesional que lo llevó a caballo entre la NBA y la G League. En la NBA formó parte de Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Golden State Warriors, Philadephia 76ers, Orlando Magic e Indiana Pacers, aunque jugando principalmente en sus respectivos equipos vinculados de la G League.

McClung durante un partido con los Bulls / Dan Hamilton-Imagn Images

Precisamente en la liga de desarrollo es donde ha jugado gran parte de su carrera y donde se ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes de la competición. En 2022, en las filas de los South Bay Lakers, fue escogido como Rookie del Año y ganó en dos ocasiones el premio al MVP de la liga: en 2024 y 2026, jugando en los Osceola Magic y los Windy City Bulls, respectivamente. Además, en marzo de este año se convirtió en el máximo anotador histórico de la competición.

Un refuerzo de lujo para Moncho Fernández

"Mac es un jugador que puede desempeñarse tanto de base como de escolta. Su principal característica es su capacidad anotadora; ha sido un anotador durante toda su carrera. Es capaz de generarse sus propios lanzamientos y de anotar desde la pintura, desde la media distancia y también desde la línea de tres puntos.", destacó el director deportivo del FIATC Girona Fernando San Emeterio.

El exjugador de Valencia Basket o Baskonia también destacó del nuevo fichaje gironí su compañerismo: "A partir de la atención que despierta en las defensas y de su habilidad para romperlas, es un muy buen pasador".

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"Ahora el reto es trasladar todo ese potencial al baloncesto europeo, ya que todavía no ha jugado nunca en Europa. El jugador ha mostrado una enorme predisposición para que el FIATC Girona sea su primer paso en su carrera en Europa, y nosotros no hemos tenido ninguna duda. Creemos que encaja perfectamente con nuestro estilo de juego y con nuestra identidad. Además, es un jugador muy competitivo y estamos encantados de poder contar con él", remarcó San Emeterio.