El otro Mundial de 2026 con protagonismo de Galicia: el padronés José Manuel Socastro gana el oro de pesca a mosca máster con España

El pescador padronés José Manuel Socastro Gens acaba de proclamarse campeón del mundo de pesca a mosca en la categoría máster en el Mundial celebrado en Noruega. El gallego se colgó la medalla de oro por equipos con la selección española, repitiendo así la gesta lograda en el campeonato del mundo de la categoría del pasado año, celebrado en Asturias. De este modo, el oro de Socastro confirma que la pesca a mosca de Galicia es todo un referente a nivel internacional y que España gana mundiales en el mundo del deporte más allá del fútbol.

El equipo nacional que desplazó España a tierras noruegas para el XI Campeonato del Mundo Salmónidos Mosca Masters estaba integrado, además de por el padronés José Manuel Socastro, por el vasco Unai Urkia, el asturiano Juan José de la Fuente 'Boti', el riojano Míchel Vitoria, el leonés Pablo Castro Pinos y el catalán Jordi Oliveras, un histórico de la pesca a mosca en el país que además se convirtió en campeón del mundo a nivel individual, sin dar opción a ninguno de sus rivales.

La selección española ganadora del Mundial, con OIiveras y Socastro agachados / Cedida

La prueba, disputada entre los días 27 de julio y 2 de agosto con doce selecciones y más de 70 pescadores, fue especialmente exigente para España, por lo diferente de los escenarios, con ríos muy grandes, y por pruebas que incluían pesca en lago desde barca, una modalidad de pesca a mosca poco habitual en España y Galicia.

Pese a ello, España se alzó con el título de campeona del mundo y lo hizo además con una autoridad casi nunca vista en un Mundial, ya que dominó desde el primer día y no dio opciones a sus rivales. Capturó 390 peces (truchas, tímalos y salvelinos), cuando ningún otro equipo llegó a las 300. Al final, acompañaron a España en el podio Italia (2ª) y Francia (3ª).

Clasificación final del Mundial / ECG

Una actuación sobresaliente en tres ríos muy exigentes

Socastro debutó en el Mundial en aguas del río Femundselva, donde fue el cuarto mejor con 15 capturas. Pero fue el segundo día, en el río Glomma, el más largo de Noruega y considerado el mejor para la pesca a mosca, donde el pescador gallego completó una manga impecable que, con 44 peces, lo llevó a ser primero y a situarse cuarto del mundo a nivel individual. En su tercera jornada de pesca, el pescador gallego del club W. Latorre de Padrón repitió gesta con otro primer puesto en el río Nordre Rena Unsetaa, donde capturó 18 peces.

Sin embargo, en las dos pruebas de lago desde lancha el seleccionador español optó por dar una oportunidad a Míchel Vitoria, que acudía como reserva, por lo que Socastro ya no tuvo opciones de subir al podio a nivel individual, algo que sí hizo su compañero Jordi Oliveras, el mejor durante todo el campeonato. Y a las puertas se quedó el vasco Unai Urkia, otro gran conocido entre los pescadores gallegos y que acabó cuarto clasificado.

Galicia en el top mundial: Lucas Gómez Fierro en juveniles y Arcay y Luengo en absoluto

El oro por equipos para José Manuel Socastro, segundo consecutivo, confirma el alto nivel de la pesca a mosca de competición en Galicia, donde el juvenil Lucas Gómez Fierro, de Ourense, acaba de regresar del Mundial celebrado en Irlanda con un quinto puesto, pese a ser uno de los deportistas más jóvenes del campeonato.

Además, del 13 al 19 de septiembre también se hablará gallego en el Mundial absoluto de Salmónidos Mosca que se celebra en Estados Unidos, donde la selección española estará integrada, entre otros, por el pentacampeón mundial David Arcay, de A Coruña, y por el lucense Alberto Luengo. Un dúo que completará además Emilio José González Berjaga, andaluz que compite por la Federación Galega de Pesca, que aporta la mitad del equipo nacional a la cita mundialista.