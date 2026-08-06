El Obradoiro completa el plan de su exigente pretemporada

El Monbus Obradoiro ya tiene perfilado su calendario de preparación de cara a la temporada 2026/27. La plantilla iniciará los reconocimientos médicos y las primeras sesiones de entrenamiento a partir de la próxima semana del 10 de agosto.

En este arranque en Santiago, el equipo contará de inicio con los jugadores del primer equipo Alonso Faure, Brandon Childress, Felipe dos Anjos, Yunio Barrueta, Alejandro Galán, Alex Barcello, Olle Lundqvist, Sergi Quintela y Caleb Agada.

Por su parte, los jugadores internacionales se irán incorporando a la dinámica del grupo a medida que concluyan los compromisos con sus combinados nacionales.

Los cuatro jugadores internacionales del Monbus Obradoiro que se incorporarán más tarde a la pretemporada son Diogo Brito (Portugal), Leo Meindl (Brasil), Joel Soriano (República Dominicana) y Efe Abogidi (Nigeria). Ellos se sumarán a la dinámica del grupo en cuanto terminen los compromisos oficiales con sus respectivas selecciones.

Para reforzar el trabajo de estos primeros días, el cuerpo técnico sumará la ayuda de varios jugadores del equipo U22, cuya plantilla se está confeccionando para participar por primera vez en esa categoría que reúne a catorce equipos filiales vinculados a estructuras profesionales de conjuntos de la Liga Endesa. De hecho, el Obradoiro ya está encuadrado en el grupo B con Kids&Us Manresa, Joventut Badalona, Amara Lleida, Bilbao Basket, UCAM Murcia Juver y Unicaja Alhaurín de la Torre.

El rodaje sobre la pista de la plantilla del primer equipo comenzará a finales de mes con un exigente partido de preparación. Será el 25 de agosto, cuando el conjunto compostelano participe en el Torneo San Roque con un enfrentamiento en el pabellón Sara Gómez de Vilagarcía que recordará la lucha por el ascenso del pasado año ya que el rival será ni más ni menos que el Leyma Coruña.

Un lance del juego de uno de los duelos de la pasada campaña entre Monbus Obradoiro y Leyma Coruña / Jesús Prieto

Apenas cuatro días después, el día 29, la plantilla que prepara Diego Epifanio se desplazará a tierras asturianas para medirse en el Torneo de Gijón al al Asisa Joventut.

Ya en el mes de septiembre el Monbus Obradoiro ejercerá de anfitrión los días 5 y 6 con motivo de la Copa Galicia que se disputará en Santiago. El equipo compostelano jugará la semifinal el sábado, día 5, contra el Río Breogán y, en caso de lograr el pase, disputaría la final del domingo ante el vencedor del cruce entre Ourense Baloncesto y Leyma Coruña.

Sin dejar pasar el tiempo el equipo obradoirista pisará el parquet del pabellón municipal de Pontevedra con motivo del Torneo EncestaRías que se celebra los días 11 y 12 de septiembre. La primera semifinal, programada para el viernes, medirá la fuerza de los jugadores de Epi ante el todopoderoso Valencia Basket, último ganador de la Liga ACB.

El sábado 12 el equipo cerrará su participación bien para disputar el título o para competir por el tercer o cuarto puesto. El rival saldrá del duelo que protagonizarán el Kosner Baskonia y el Alba Berlín.

La afición santiaguesa podrá disfrutar de su equipo por primera vez el 20 de septiembre. Ese día tendrá lugar en el Multiusos Fontes do Sar la presentación de la plantilla que defenderá los colores obradoiristas en la próxima temporada y aprovechará la ocasión para enfrentarse al Unicaja Málaga.

Con este último choque en casa, la plantilla que dirige el cuerpo técnico obradoirista dará por concluida su puesta a punto antes de afrontar el inicio oficial de la Liga ACB durante el último fin de semana de septiembre.