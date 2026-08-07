Bezzecchi bate el récord de Silverstone recién salido del quirófano

Seguimos hablando de héroes, bueno, de deportistas especiales, muy especiales. El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), de 27 años y que empezó arrasando esta temporada, se estrelló en Sachsenring (Alemania), hace algo más de tres semanas, destrozándose la clavícula izquierda y, posteriormente, descubrió que también se había fracturado, ligeramente, la rodilla izquierda. Primero le soldaron, con placa y tornillos, la clavícula y, tres días después, tuvo que volver a entrar en el quirófano para repararle la rodilla.

Le operaron, las dos veces, en Italia y se ha recuperado, de aquella manera, a tiempo para ayer superar el examen médico de los doctores del circuito de Silverstone, que le dieron permiso para participar en el Gran Premio de Inglaterra. Y va el muchacho, el líder de Aprilia, y, en la segunda sesión de entrenamiento, destroza el récord del trazado británico, rebajándolo en (casi) un segundo, del 1.57.233 minutos del francés Fabio Quartararo (Yamaha) a su 1.56.280.

”Estoy mal, fundamentalmente mal, me duele absolutamente todo”, comentó ‘Bezz’ nada más bajarse de la moto. “Sufro horrores sobre la moto, sufro mucho, mucho, para poder hacer una vuelta rápida. Pensaba que apretando los dientes tendría suficiente y, no, me duele todo. Me duele bastante más la rodilla que la clavícula”.

Marco Bezzecchi se rompió la clavícula y la rodilla izquierda, en Alemania, hace algo más de tres semanas, fue operado de ambas dolencias y, hoy, en Silverstone, ha destrozado, casi por un segundo, el récord de Fabio Quartararo.

Eso sí, Bezzecchi que al llegar a su boxe recibió el aplauso coral de todos los miembros del Aprilia Racing Team, mostró su felicidad por una jornada redonda, doloroso, pero estupenda. “Ha sido muy bello regresar y conseguir el récord y la primera posición, aunque solo sea el primer día del fin de semana. Pese a eso, estoy muy preocupado, mucho, porque tenemos muchos problemas de cara a la carrera. No es lo mismo una vuelta que 20, que son las que daremos el domingo”.

Bezzecchi reconoce que no solo él ha sido rápido, bueno, él ha sido rapidísimo, sino que el resto de candidatos al título han sido muy veloces: los ocho primeros del día han destrozado el récord del ‘Diablo’. “Y, desde luego, ellos sí son los favoritos para ganar las dos carreras, yo espero, simplemente, acabar la carrera”. Y, por descontado, ‘Bezz’ ya teme sufrir durante las carreras de sábado y domingo. “Es evidente que tendremos que buscar algún remedio para frenar el dolor, que irá creciendo a medida que pasen las vueltas forzando la clavícula y, sobre todo, la rodilla”.

"Me duele todo, me siento mal, fundamentalmente mal, pero estoy muy feliz por la alegría que he dado al equipo, pero tendré que encontrar la fórmula para soportar el dolor para poder, como mínimo, acabar las carreras" Marco Bezzecchi — Piloto del equipo Aprilia Racing

Cuando la prensa le mostró su admiración por el esfuerzo y, sobre todo, por la gesta y le preguntó cómo es posible que, en esas condiciones, pudiese hacer ese ‘vueltón’. “Cuando sales a hacer la vuelta rápida, es decir, el ‘time attack’, es muy difícil, imposible. Y, además, siempre tengo la sensación de que nos animamos o provocamos entre nosotros, al ver el tiempo de los rivales. Y, sí, eso me ha ocurrido tras lograr mi primer gran crono (1.57) y, de pronto, al llegar al ‘boxe’ he descubierto que todos habían hecho un tiempo muy similar y he pensado ¡caray! habrá que volver a salir a hacerlo aún mejor sino no entro entre los diez primeros”.

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Y cuando una periodista británica le pidió que explicase cómo era posible que, en esas condiciones, se haya arriesgado a caerse, que hubiese sido un desastre por su estado, para lograr una vuelta rápida. “Mire, si no pienso en arriesgar, si tuviese miedo a arriesgar, mejor me quedo en casa ¿no? Total, ya estoy roto, que más da”.