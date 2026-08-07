La santiaguesa Blanca Millán convocada por la selección española de 3x3

El baloncesto femenino 3x3 se enfrenta a un verano con dos retos ilusionantes. El primero el 15 de agosto con el torneo en el que defienden corona, el Women’s Series de Sea Breeze. El 13 de septiembre, tendrá lugar el Europe Cup en Amberes donde también competirá la selección masculina.

Entre las jugadoras que conforman esta convocatoria repite la compostelana Blanca Millán, que acaba de fichar por el Azulmarino Mallorca al que llega tras poner fin a una etapa brillante defendiendo el Baxi Ferrol en el que ha logrado promediar un total de 8,73 puntos, 3,73 rebotes, 1,8 asistencias y 10,43 créditos de valoración en los 59 encuentros disputados entre liga regular y play-offs.

Ahora podrá rememorar la experiencia del último Women’s Series de Viena, en el que fue la autora de una canasta definitiva en las semifinales con un triple sobre la bocina que dio a España un pase a la final en la supo liderar el equipo para hacerse con el oro.

España organiza ahora una concentración a las órdenes de Sandra Ygueravide en la Escuela IDEO, en donde se pondrá las bases de los próximos retos de este final de verano, empezando por la siguiente Women’s Series Sea Breeze.

Noticias relacionadas

Las convocadas son la santiaguesa Blanca Millán, Gracia Alonso de Armiño, Juana Camilión (Uni Girona), Marta Canella (Uni Girona), Ainhoa Lacorzana (Cadi La Seu), Cecilia Muhate (CAB Estepona), Jana Nogués (Valpo), Helena Oma (Casademont Zaragoza), Alba Prieto (CB Jairis) y Elena Rodríguez (Basket Leganés).