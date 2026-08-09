El checo Filip Salac gana en Silverstone y el líder Manuel González se equivoca en la última vuelta

El checo Filip Salac (Kalex) ha logrado su primera victoria en la categoría de Moto2 al vencer el Gran Premio de Gran Bretaña der la categoría en una última vuelta en la que el líder, el español Manuel González (Kalex), se equivocó y perdió muchas posiciones.

Salac logró la victoria por delante de los españoles Iván Ortolá (Kalex) y Alex Escrig (Forward), mientras Manuel González, que asumió el liderato de la carrera en la última vuelta, pensó que esta ya había acabado y al ir a celebrar su moto resultó golpeada por la de Daniel Holgado, doblando el tubo de escape y haciéndole perder muchas posiciones para concluir decimocuarto.

Nada más apagarse el semáforo rojo tanto Izan Guevara (Boscoscuro), autor de la 'pole position' como Alonso López (Kalex) protagonizaron su primer 'pique' por el liderato de la carrera, que fue a manos del primero, sabedor que ese era el mejor puesto para tirar e intentar romper la carrera ya a las primeras de cambio.

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Antes de cumplirse el primer giro de carrera la misma ya perdió a un protagonista, el neerlandés Collin Veijer (Kalex), que se fue por los suelos en la curva doce sin posibilidad de continuar en pista, percance por el que fue sancionado el hispano colombiano David Alonso (Kalex) cn una 'vuelta larga' de penalización.

Guevara supo aguantar la presión inicial a la que le sometió López, quien tras su estela llevaba a Iván Ortolá (Kalex) y algo más atrás a un grupo encabezado por los españoles Daniel Muñoz (Kalex) y Daniel Holgado (Kalex) y también con el italiano Tony Arbolino (Kalex), quien a pesar de salir muy atrás -decimotercero- ya estaba en ese grupo perseguidor de la cabeza de carrera.

El trío inicial no pudo romper al grupo principal, que se reunificó en la tercera vuelta con un sexto en menos de un segundo de diferencia, pero Izan Guevara no desistió en su empeño y aprovechando las 'hostilidades' que sus rivales protagonizaron a sus espaldas, pegó un pequeño tirón de medio segundo para intentar consolidar su liderato.

Pero esa fase inicial de la carrera se caracterizó por ser una auténtica 'goma elástica' que tan pronto estiraba a todos sus integrantes como los pegaba a milésimas de segundo de distancia entre ellos.

Con el paso de las vueltas se fue clarificando algo más la situación, perfilándose por delante un trío formado por Izan Guevara, Daniel Holgado e Iván Ortolá, con un septeto perseguidor en el que se encontraban el líder del mundial, Manuel González (Kalex), Tony Arbolino, Alonso López, el checo Filip Salac (Kalex), Alex Escrig (Forward), Daniel Muñoz y el turco Deniz Öncü (Kalex).

Y, mientras Izan Guevara tiraba delante, Manuel González era el encargado de intentar neutralizar las diferencias en el grupo perseguidor.

Vuelta tras vuelta, en una carrera prevista a diecisiete giros, la situación de carrera se mantuvo más o menos dentro de esos parámetros, con todos los pilotos intentando controlar la situación y sin producirse adelantamientos, que lo único que podían provocar es que se ralentizase el ritmo en su grupo.

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Fue en el décimo giro cuando Daniel Holgado decidió pasar a la acción y superó por primera vez a Izan Guevara para intentar ser él quien marcase el ritmo de carrera, cuando por detrás pareció 'despertar' el grupo y comenzaron a producirse espectaculares 'hachazos' a la hora de superar al rival, que lo único que propició es que el grupo principal se rompiese quedando seis pilotos por delante.

A la sazón eran Holgado, Ortolá, Arbolino, Guevara, González y Salac.

Entre ellos, Holgado y Ortolá fueron los que tomaron la iniciativa y poco después, en la undécima vuelta, Iván Ortolá intentó por primera vez superar a Daniel Holgado, pero éste no se lo permitió y a ellos se unió rápidamente Tony Arbolino y, poco después Manuel González, con Guevara y Salac un 'pelín' descolgados.

Al comienzo de la decimotercera vuelta la carrera cambió de líder, con Tony Arbolino marcando el ritmo, pero con todos sus rivales pegados a su rebufo, que nuevamente formaban un grupo de seis pilotos.

No aguantó demasiado Arbolino la presión del liderato, pues un error en la curva dieciséis le hizo rodar por los suelos y entregar el liderato a Holgado, que llevaba pegado al rebufo de su moto a González y Ortolá, con Filip Salac intentando no perder el contacto con ellos.

Salac consiguió su objetivo y a tres vueltas del final, en la decimoquinta, superó a Ortolá para ponerse tercero, con algunos metros de desventaja sobre el dúo formado por Holgado y González.

En varias ocasiones el líder del mundial 'soltó frenos' para intentar superar a Daniel Holgado, pero éste supo aguantar la presión, hasta que en la curva siete, a menos de dos vueltas para el final, se puso en cabeza por primera vez en la carrera, pero ninguno iba a arrojar la toalla en la lucha por la victoria.

González y Holgado se 'enzarzaron' en una lucha encarnizada por el liderato, pero al comienzo de la última vuelta 'Manugas' González pensó que ya había ganado la carrera y soltó el acelerador, momento en el que Holgado le superó pero golpeó el tubo de escape de su moto, lo que le hizo perder posiciones al líder del mundial para acabar decimocuarto.

Inicialmente González cayó hasta la sexta posición, que luego fue la decimocuarta, dejando en cabeza a Filip Salac, con Daniel Holgado también superado por sus rivales.

[Próxima carrera]

En una última vuelta de infarto, Filip Salac e Iván Ortolá se quedaron solos en la pelea por la victoria, con Alex Escrig cómodo en la tercera posición y un Holgado que ya no tenía opciones, si quiera, de pelear por el podio en Silverstone.

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Aunque lo intentó, Iván Ortolá no pudo evitar la primera victoria en Moto2 de Filip Salac, al que acompañó en el segundo peldaño del podio, con Alex Escrig tercero.

Fuente: La Opinión de Zamora