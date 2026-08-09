Así queda la clasificación de MotoGP tras el GP de Gran Bretaña.

Jorge Martín salió todavía más líder del Mundial de MotoGP tras el GP de Gran Bretaña. El español completó un sábado perfecto en Silverstone: consiguió la pole position, estableció un nuevo récord del circuito y dominó la carrera corta de principio a fin y finalizó segundo en la carrera del domingo para sumar un total de 32 puntos en Silverstone. Un balance que lo coloca con 240 unidades en su casillero particular.

Raúl Fernández, que partía desde la segunda plaza en la parrilla, aprovechó una buena salida y un error del poleman, Jorge Martín, para liderar la carrera. Con aire limpio por delante se dedicó a tirar, abriendo poco a poco brecha con sus perseguidores, las dos motos del Aprilia de fábrica.

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Por otro lado, las caídas iban restando efectivos a la carrera y entre ellas estuvo la de Ai Ogura, que, pese a ser segundo en la sprint, cerró sin puntos el domingo para dar aire al líder de la general. Un cero con el que perdió la segunda plaza de la general, en favor de Marco Bezzecchi, que fue tercero pese a no llegar al 100% físicamente.

Jorge Martín, aunque asegura que no piensa en el campeonato, en Silverstone sacó la calculadora y se mantuvo entre los primeros puestos, sin arriesgar para no cometer errores, contemporizando esfuerzos. El botín fue finalmente de 20 puntos que lo consolidan al frente de la tabla.

La otra cara de la moneda fue Marc Márquez. El piloto de Ducati sufrió en la sprint del sábado y no arriesgó el domingo, dando por bueno acabar en los puntos. Sin pelear demasiado con sus rivales, cruzó meta en la séptima posición.

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Clasificación de MotoGP tra la carrera de Silverstone

J. Martín (ESP/Aprilia) - 240 puntos M. Bezzecchi (ITA/Aprilia) - 209 puntos (-31) A. Ogura (JPN/Trackhouse) - 203 puntos (-37) M. Márquez (ESP/Ducati) - 200 puntos (-40) F. Di Giannantonio (ITA/VR46) - 199 puntos (-41) R. Fernández (ESP/Trackhouse) - 184 puntos (-56) P. Acosta (ESP/KTM) - 163 puntos (-77) F. Bagnaia (ITA/Ducati) - 143 puntos (-97) A. Márquez (ESP/Gresini) - 106 puntos (-134) L. Marini (ITA/Honda) - 86 puntos (-154) F. Aldeguer (ESP/Gresini) - 76 puntos (-164) E. Bastianini (ITA/KTM Tech3) - 76 puntos (-164) B. Binder (RSA/KTM) - 72 puntos (-168) F. Quartararo (FRA/Yamaha) - 59 puntos (-181) D. Moreira (BRA/Honda LCR) - 54 puntos (-186) F. Morbidelli (ITA/VR46) - 53 puntos (-187) J. Zarco (FRA/Honda LCR) - 34 puntos (-206) J. Mir (ESP/Honda) - 29 puntos (-211) J. Miller (AUS/Pramac Yamaha) - 22 puntos (-218) A. Rins (ESP/Yamaha) - 21 puntos (-219) T. Razgatlioglu (TUR/Pramac Yamaha) - 13 puntos (-227) M. Viñales (ESP/KTM Tech3) - 10 puntos (-230) L. Lecuona (ESP/Gresini) - 9 puntos (-231)

Fuente: Sport