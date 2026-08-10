Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Nueva temporada

El Madrid confirma sus nuevos dorsales: Cucurella el 17, Diomande el 25...

Asencio hereda el 2 de Carvajal, Huijsen el 4 de Alaba y Endrick regresa al 9

Konaté vestirá el 16, Dumfries el 24, Carlos Espí el 19 y Bernardo Silva el 20

El canterano Thiago Pitarch formará parte del primer equipo pese a llevar el 27

Diomandé portará el dorsal 25.

Diomandé portará el dorsal 25. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El Real Madrid publicó este lunes los dorsales del equipo para la temporada 2026/2027 y reveló que el marfileño Yan Diomandé, jugador más caro de su historia (por encima de 120 millones de euros), jugará con el número 25, así como el canterano Thiago Pitarch, lo hará con ficha del filial aunque estará integrado en el primer equipo, con el número 27.

A falta de cerrar su plantilla con posibles entradas o salidas aún por concretar, el club blanco desveló los dorsales de su plantilla, incluidos los de los nuevos fichajes Marc Cucurella (17), Ibrahima Konaté (16), Denzel Dumfries (24), Bernardo Silva (20) y Carlos Espí (19), además del mencionado Diomandé.

Entre los cambios de números respecto a la pasada temporada, Raúl Asencio cambia el 17 por el 2, desierto tras la salida del capitán Dani Carvajal, mientras que Dean Huijsen hereda el 4 de Alaba y deja el 24.

Asimismo, Pitarch formará parte de la primera plantilla del equipo y lucirá el 27, un número que portó en el pasado, entre otros, el exguardameta Iker Casillas.

Por su parte, Endrick recupera el 9 que dejó el pasado invierno, cuando salió para jugar cedido en el Olympique de Lyon francés.

La lista completa con los dorsales del Real Madrid para la temporada 2026/27 es:

Porteros:

1-Courtois y 13-Lunin.

Defensas:

2-Asencio, 3-E. Militão, 4-Huijsen, 12-Trent, 16-Konaté, 17-Cucurella, 18-Á. Carreras, 22-Rüdiger, 23-F.Mendy y 24-Dumfries.

Centrocampistas:

5-Bellingham, 6-Camavinga, 8-Valverde, 14-Tchouameni, 15-Arda Güler, 20-Bernardo y 27-Thiago.

Delanteros:

Noticias relacionadas

7-Vini Jr., 9-Endrick, 10-Mbappé, 11-Rodrygo, 19-Carlos Espí, 21-Brahim y 25-Yan Diomande.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las mejores orquestas de Galicia se reúnen a media hora de Santiago esta semana: Panorama, París de Noia, Los Satélites y Olympus en una fiesta de cinco días
  2. Borja Verea aspira a gobernar Santiago en 2027: «Un alcalde ten que ser útil»
  3. Ni Ensanche ni Casco Histórico: los barrios de Santiago en los que el alquiler se come casi la mitad de la renta familiar
  4. 50 familiares, varias generaciones y un mismo apellido: la familia Blanco vuelve a reunirse en A Estrada
  5. Una sola inyección para frenar la pérdida de visión: el nuevo tratamiento contra la degeneración macular
  6. “Padrón es el pueblo donde más vendemos”: madrugones, tradición y oficio en el mercado dominical
  7. Nace una nueva comisión de fiestas en Santiago para 'facer cidade': 'Queremos recuperar ese espíritu das grandes festas populares
  8. La orquesta gallega que sale al escenario sin saber qué canciones tocará: 'El público decide la verbena

Un terremoto de magnitud 6,7 sacude la mayor parte de Colombia

Un terremoto de magnitud 6,7 sacude la mayor parte de Colombia

El ultra Farage promete expulsar a los criminales extranjeros a cárceles de terceros países para aliviar la saturación

El ultra Farage promete expulsar a los criminales extranjeros a cárceles de terceros países para aliviar la saturación

Las pozas de agua esmeralda ocultas en la montaña gallega: el baño perfecto del verano a poco más de una hora de Santiago

Las pozas de agua esmeralda ocultas en la montaña gallega: el baño perfecto del verano a poco más de una hora de Santiago

Manuel Portas celebra el éxito de "Lourenço, xograr" con su sexta reimpresión

Manuel Portas celebra el éxito de "Lourenço, xograr" con su sexta reimpresión

Varios detenidos en una operación contra el narcotráfico en Muxía

Varios detenidos en una operación contra el narcotráfico en Muxía

De cereal forrajero a materia prima cervecera: la apuesta de A Limia por la cebada maltera

De cereal forrajero a materia prima cervecera: la apuesta de A Limia por la cebada maltera

PP y PSOE se enzarzan en Frades por la cesión de la N-634

PP y PSOE se enzarzan en Frades por la cesión de la N-634

Las viviendas con piscina en Galicia multiplican su valor en Pontevedra, pero apenas en Lugo

Las viviendas con piscina en Galicia multiplican su valor en Pontevedra, pero apenas en Lugo
Tracking Pixel Contents