Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Fútbol

Roony Bardghji sufre una lesión en la rodilla derecha que deja en suspenso su futuro

El joven extremo sueco de Barça estaba pendiente de ser traspasado este verano

Roony, durante el entrenamiento de este lunes, antes de sufrir su lesión.

Roony, durante el entrenamiento de este lunes, antes de sufrir su lesión. / FCB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Francisco Cabezas

Francisco Cabezas

Barcelona

Roony Bardghji, el joven extremo sueco que estaba pendiente de resolver su futuro en el Barça, sufrió este lunes una grave lesión en la rodilla derecha durante el entrenamiento matutino. A falta de comunicado médico, el pronóstico no es nada bueno y el futbolista de 20 años podría estar varios meses de baja. Se espera que sea este martes cuando el club azulgrana, una vez concluyan las pruebas médicas y se concrete tanto el diagnóstico como el tratamiento a seguir, dé más información al respecto.

Se da la circunstancia de que Hansi Flick, técnico del Barça, ya le había hecho saber a Roony que esta temporada no tendría oportunidades en el primer equipo. La llegada del alemán Karim Adeyemi cercenaba sus ya escasas opciones de participación como suplente de Lamine Yamal en la banda derecha. De hecho, ni siquiera fue convocado para disputar el triangular en Udine, amistosos para los que tampoco fue alistado Marc Casadó, que también busca destino.

Rotura de ligamentos con el Copenhague

La lesión de Roony, pues, deja en suspenso una posible salida del extremo, que buscaba mercado, especialmente en la Premier League.

El extremo sueco, nacido en Kuwait aunque de origen sirio, fue adquirido el verano pasado por el Barcelona a cambio de 2,5 millones de euros. Lo hizo después de superar precisamente una rotura del ligamento cruzado anterior también en la rodilla derecha, cuando aún jugaba en el Copenhague.

Noticias relacionadas

En su primer año como azulgrana, Roony, pese a sus buenas intenciones, no logró despuntar, sumando sólo dos goles y cuatro asistencias en 28 partidos. La idea del Barça pasaba por traspasarlo este mes de agosto y reservarse una opción de compra. La lesión cambia completamente el panorama.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una sola inyección para frenar la pérdida de visión: el nuevo tratamiento contra la degeneración macular
  2. Nace una nueva comisión de fiestas en Santiago para 'facer cidade': 'Queremos recuperar ese espíritu das grandes festas populares
  3. “Padrón es el pueblo donde más vendemos”: madrugones, tradición y oficio en el mercado dominical
  4. Las mejores orquestas de Galicia se reúnen a media hora de Santiago esta semana: Panorama, París de Noia, Los Satélites y Olympus en una fiesta de cinco días
  5. 50 familiares, varias generaciones y un mismo apellido: la familia Blanco vuelve a reunirse en A Estrada
  6. Las Festas da Peregrina de Bertamiráns ponen el broche a Ames en Festas 2026 con la emoción de Isolina Martínez
  7. La orquesta gallega que sale al escenario sin saber qué canciones tocará: 'El público decide la verbena
  8. Ni Ensanche ni Casco Histórico: los barrios de Santiago en los que el alquiler se come casi la mitad de la renta familiar

Un hombre mata a puñaladas a una mujer en un supuesto caso de violencia machista en Marbella

Un hombre mata a puñaladas a una mujer en un supuesto caso de violencia machista en Marbella

Estabilizado el incendio forestal de Tírig (Castellón), que ha quemado 810 hectáreas

El incendio de Niebla en Huelva supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro y es imposible de extinguir

Los perros pueden distinguir entre el miedo, la ira y la tristeza en los rostros humanos

Los perros pueden distinguir entre el miedo, la ira y la tristeza en los rostros humanos

Investigan la muerte violenta de un hombre en la localidad sevillana de Camas

Investigan la muerte violenta de un hombre en la localidad sevillana de Camas

Ascienden a 6.301 los muertos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela

Ascienden a 6.301 los muertos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela

Resultados de la Primitiva del lunes 10 de agosto de 2026

Resultados de la Primitiva del lunes 10 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del lunes 10 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del lunes 10 de agosto de 2026
Tracking Pixel Contents