Santiago acogerá a doce canteras del fútbol nacional en el III Torneo Unindo Camiños

Santiago de Compostela volverá a convertirse, los próximos días 15 y 16 de agosto, en el epicentro del fútbol base nacional con la celebración de la tercera edición del Torneo Unindo Camiños, una cita que reúne en el campo municipal de Santa Isabel a algunas de las mejores canteras de España y que ha logrado consolidarse entre los grandes eventos de categoría juvenil del fútbol de nuestro país.

Impulsado por el Sporting Santiago, la competición mantiene un año más su apuesta por un formato competitivo y dinámico que enfrentará a doce equipos, distribuidos en dos grupos de seis, con una fase liguilla que se desarrollará íntegramente en la jornada del sábado y en la que todos disputarán cinco encuentros de veinte minutos. Los dos mejores clasificados de cada grupo se clasificarán para la fase final del domingo.

El presidente de la entidad organizadora, Jesús Miguéns, se muestra muy satisfecho con la evolución de un torneo que ya forma parte de la planificación de las pretemporadas de muchos de estos equipos: «La valoración es muy positiva. Cada año intentamos mejorar el cartel y seguir creciendo. Ahora son los clubes quienes nos llaman para venir. Eso demuestra que el torneo se ha consolidado», explica.

Esta tercera edición amplía además el número de participantes, pasando de diez a doce. Una decisión que responde al evidente crecimiento del evento: «Nos daba pena que clubes como Pontevedra o Montañeros se quedasen fuera. Al final cada vez son más los equipos que quieren estar aquí».

Doce canteras de referencia

Unindo Camiños ya es percibido como un evento clave para los clubes en su preparación veraniega. Esta entrega vuelve a contar con las mejores canteras del noroeste peninsular y con varias canteras del fútbol profesional.

El Grupo A, que abrirá la competición a las 9.00 horas del sábado, estará formado por SD Compostela, UD Las Palmas, Escuela Denís Suárez, Ural CF, Deportivo de A Coruña y Atlético Coruña Montañeros. Por la tarde, a partir de las 15.45 horas, llegará el turno del Grupo B, integrado por CD Lugo, ED Val Miñor, RC Celta, Victoria CF, Pontevedra CF y Real Oviedo.

Lance de un partido entre Celta y Dépor en Santa Isabel. / Jesús Prieto

Este sistema de competición es uno de los grandes atractivos del torneo. Los partidos de corta duración obligan a los participantes a no especular, lo que permite vivir partidos de mucho ritmo, intensidad y competitividad. «Aquí no hay tiempo para especular. O sales a ganar o sales a ganar. Es un formato que consultamos con formadores y especialistas y que les encanta porque todos los equipos compiten al máximo durante toda la jornada», resume Miguéns.

El organizador asegura también que Unindo Camiños se ha convertido en un gran escaparate para el talento juvenil. Y es que, además de servir como exigente prueba de pretemporada para los clubes, cada entrega congrega a los mejores jugadores juveniles y a decenas de responsables de scouting y captación. «El año pasado acudieron ojeadores del Atlético de Madrid, del Barcelona, del Athletic Club y de otros muchos clubes. Es una oportunidad para ver a algunos de los talentos más prometedores», señala.

La relevancia del torneo va más allá del ámbito deportivo. Unindo Camiños se ha consolidado en el panorama nacional como un evento de referencia que, actualmente, aspira a seguir creciendo sin marcarse un techo. «Creo que ahora mismo en Galicia no hay ningún torneo como el nuestro. Y, a nivel nacional, estamos entre los diez mejores. Nuestro objetivo es seguir creciendo y algún día convertirnos en una referencia en España e incluso en Europa», afirma el organizador.

Un importante aporte económico para la ciudad

Esta nueva edición del Unindo Camiños también supone un importante impulso económico para Santiago. Según estimaciones de la propia organización, la entrega del pasado verano supuso un retorno de unos 400.000 euros, entre reservas de hotel, transportes, restauración y demás actividades relacionadas con el movimiento de los aficionados y familias que acompañan a los equipos participantes.

«Durante los dos fines de semana del torneo los hoteles se llenan y muchos establecimientos de la ciudad trabajan a pleno rendimiento. Viene gente de Portugal, Madrid, Canarias y muchos otros lugares. Es una gran promoción para Santiago y para Galicia», subraya el presidente del Sporting Santiago.

La modalidad femenina del Unindo Camiños se celebrará los días 22 y 23 de agosto. / Jesús Prieto

El torneo masculino ya tiene definida su hoja de ruta. Los días 15 y 16 de agosto Santa Isabel albergará a las mejores canteras del fútbol español. Por otra parte, el campeonato femenino, que tendrá lugar en la misma ubicación entre el 22 y el 23 de agosto, ultima sus detalles finales. La organización trabaja en la elaboración del cartel definitivo, al que le restan un par de confirmaciones y que volverá a contar con clubes procedentes de Portugal, Galicia y otros puntos de la península.