Hugo Rama, fuera de los planes del Compostela pese a los rumores

El nombre de Hugo Rama Calviño ya se ha convertido en todo un clásico en los mercados de la SD Compostela. Desde que el futbolista de Oroso abandonó el Deportivo de A Coruña en 2025, han sido varias las voces que lo han vinculado con el conjunto santiagués. Un rumor que, pese a haberse repetido en el tiempo, se ha asentado sobre simples suposiciones.

El centrocampista, que se encuentra sin equipo desde el pasado 1 de julio, ha sido relacionado con Compos, Pontevedra y Ponferradina en los últimos días. Sin embargo, su posible llegada a San Lázaro se limita por el momento a un chisme veraniego.

Hugo Rama en la Ciudad Deportiva de Abegondo. / Iago Lopez

La realidad es que no ha habido ningún contacto entre Hugo Rama y el Compostela. La entidad compostelanista no ha iniciado conversaciones ni negociación alguna para incorporar al futbolista de cara a la próxima temporada en Segunda Federación.

Libre tras una aventura en Grecia

El mediapunta acumula una amplia experiencia en el fútbol profesional tras pasar por equipos como el Lugo, el Deportivo, el Real Oviedo o el Mirandés. A sus 29 años, Rama viene de completar el tramo final de la temporada con el Athens Kallithea de la Super League 2 de Grecia, con el que participó en siete encuentros —seis de ellos como titular—, anotó un gol y repartió una asistencia.

La relación entre Compostela y el futbolista se remonta al pasado mes de septiembre. Fue entonces cuando Hugo Rama se entrenó con el Sigüeiro, filial compostelanista en aquel momento, después de dejar el Deportivo y antes de llegar al conjunto heleno.

Algo similar ocurrió con Óscar Gilsanz, exentrenador del Dépor, que también fue fuertemente vinculado con el banquillo santiagués este mismo verano antes de la llegada de Carlos 'El Puma' de Lerma. En el caso del betanceiro tampoco existieron contactos con la entidad picheleira.

Por su parte, el Compostela centra sus esfuerzos en la llegada de los dos últimos fichajes. La secretaría técnica del club busca cerrar la incorporación de un portero sub-23 y de un delantero de garantías para dar por finalizada la confección estival de la plantilla. Actualmente, la esedé sondea el mercado con paciencia y a la espera de que se resuelvan varias situaciones contractuales. Estas alturas de la pretemporada suelen estar marcadas por descartes y demás movimientos que podrían influir el cierre del verano en Compostela.