El Obradoiro ya tiene calendario para su regreso a ACB: empezará y terminará la liga lejos de Sar

El Monbus Obradoiro ya conoce su hoja de ruta en la Liga Endesa para la temporada 2026/27, la de su regreso a la máxima categoría tras dos años de travesía en el desierto de la Primera FEB. Así, el próximo 26 de septiembre, 867 días después, el Obradoiro volverá a disputar un partido en la ACB.

Los picheleiros se reestrenarán en la ACB el sábado 26 de septiembre a las 19.30 visitando al MoraBanc Andorra, uno de los grandes rivales en la lucha por la salvación. También cerrarán la liga fuera y ante otro de los, a priori, rivales por los puestos de descenso: el Casademont Zaragoza, al que visitará el fin de semana del 22/23 de mayo.

El estreno en Sar llegará a la jornada siguiente, cuando el Obradoiro recibirá a uno de los cocos de la categoría, el Real Madrid. El equipo de Pedro Martínez visitará el pabellón compostelano el domingo 4 de octubre a las 12.30 horas, justo una semana antes de la visita del ILERNA Lleida (domingo 11 a las 12.00 horas) a la capital gallega para disputar la tercera jornada.

Los dos derbis de la primera vuelta, en Sar

Entre las fechas más destacadas para los picheleiros están los derbis gallegos ante Río Breográn y Leyma Coruña.

Un lance de un derbi de la pasada campaña entre el Obradoiro y el Leyma Coruña / Jesús Prieto

El primero de los derbis será en la jornada 6 contra el conjunto lucense, que visitará Sar el domingo 1 noviembre a las 12:00 h. Por su parte, el Leyma Coruña visitará el feudo obradoirista en la jornada 13, el 20 de diciembre.

Ya en la segunda vuelta, el Obradoiro visitará A Coruña el 14 de marzo y el Pazo dos Deportes de Lugo el 2 de mayo.

El regreso de Moncho Fernández

Otro de los grandes atractivos del calendario del Obradoiro es el regreso de Moncho Fernández a Santiago. El 'alquimista de Pontepedriña' se enfrentará por primera vez al club compostelano tras dejar el equipo en 2024 tras el descenso a Primera FEB.

El ahora entrenador del FIATC Girona visitará Sar en la novena jornada, el 22 de noviembre; mientras que la vuelta será en la jornada 27, el 4 de abril. En ambos partidos, presumiblemente, el entrenador compostelano podrá contar con una de las grandes bombas del mercado para medirse al Obradoiro: Mac McClung, el tres veces ganador del concurso de mates del All Star y flamante fichaje gironí.

Calendario completo del Obradoiro

Todos los partidos que disputará el Obradoiro en casa en la primera vuelta son los siguientes: Rel Madrid el 4 de octubre (J2), iLERNA Lleida el 11 de octubre (J3), Breogán el 1 de noviembre (J6), FIATC Girona el 22 de noviembre (J9), Bilbao Basket el 5 de diciembre (J10), Leyma Coruña el 20 de diciembre (J13), UCAM Murcia el 27 de diciembre (J14), Valencia Basket el 2 de enero (J16) y Casademont Zaragoza el 10 de enero (J17).

En la segunda vuelta, visitarán Sar: Kosner Baskonia el 24 de enero (J19), San Pablo Burgos el 31 de enero (J20), La Laguna Tenerife el 14 de febrero (J22), Asisa Joventut el 20 de marzo (J25), Morabanc Andorra el 27 de marzo (J26), Kids&Us Manresa el 18 de abril (J29), Unicaja el 25 de abril (J30) y Barcelona el 16 de mayo (J33).

Fuera de casa, el Obradoiro se enfrentará en la primera vuelta a los siguientes rivales: Morabanc Andorra el 26 de septiembre (J1), San Pablo Burgos el 17 de octubre (J4), La Laguna Tenerife el 25 de octubre (J5), Kids&Us Manresa el 7 de noviembre (J7), Barcelona el 15 de noviembre (J8), Kosner Baskonia el 8 de diciembre (J11), Asisa Joventut el 13 de diciembre (J12) y Unicaja el 30 de diciembre (J15).

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En la segunda vuelta, el conjunto de Epi se enfrentará a iLerna Lleida el 16 de enero (J18), Bilbao Basket el 6 de febrero (J21), Real Madrid el 7 de marzo (J23), Leyma Coruña el 14 de marzo (J21), FIATC Girona el 4 de abril (J27), Valencia Basket el 11 de abril (J28), Breogán el 2 de mayo (J31), UCAM Murcia el 8 de mayo (J32) y Casademont Zaragoza en la última jornada.