Dos atletas santiagueses rumbo al Mundial: Esther Pedrosa y Javier Cancela compiten en Corea del Sur

El deporte santiagués volverá a estar representado en una cita de dimensión internacional gracias a Esther Pedrosa y Javier Cancela. Los atletas picheleiros formarán parte de la expedición española que viajará a la ciudad surcoreana de Daegu para disputar el Campeonato del Mundo de Atletismo máster entre el 22 de agosto y el 3 de septiembre.

Pedrosa no necesita presentación. La que para muchos es la mejor atleta de la historia de Santiago intentará aumentar un palmarés extraordinario, que cuenta con una infinidad de medallas —36 entre Campeonatos del Mundo y Europeos—, un título nacional de gran fondo en 1986, y una emocionante victoria en la Carreira Pedestre de Santiago en 1990.

La plusmarquista llega a Corea para competir en tres pruebas en máster 65, afrontando las distancias de 1.500 y 5.000 metros, además de la modalidad de cross. A sus 65 años volverá a afrontar, por lo tanto, un nuevo reto internacional, con la intención de seguir incrementando una colección de medallas que ya la sitúa entre las grandes referentes del atletismo máster.

La representación santiaguesa la completa el flamante bicampeón nacional Javier Cancela. El velocista del Atletismo Narón también estará en Daegu tras conquistar la medalla de oro en el Campeonato de España de los 60 metros en pista cubierta y de los 100 metros al aire libre en la categoría M35.

Cancela afrontará en esta ocasión su participación mundialista sobre la distancia de los 100 metros, en la que buscará trasladar a la competición internacional el nivel que le permitió proclamarse campeón de España. Su presencia eleva a cinco el número de representantes gallegos en la selección española, que contará con cinco atletas procedentes de Galicia.

Resto de gallegos

Además de los compostelanos Esther Pedrosa y Javi Cancela, el deporte gallego aportará a Luz María Domínguez, del Burgas Ourense; Damián Araújo, del Marineda Atlético; y al plusmarquista mundial Juan Manuel Morales, también del Marineda Atlético.

Este último, competidor en la categoría M45, participará en tres pruebas de marcha. Morales estará en la línea de salida de los 5.000 metros marcha, 10K marcha y 20K marcha. En F60, Luz María Domínguez estará en la línea de salida de las pruebas de 400 y 800 metros y buscará reeditar su éxito mundialista, ya que cuenta con seis preseas de carácter internacional.

Cerrará la representación gallega Damián Araújo, que participará en la categoría M35. Araújo competirá en los 1.500 y 5.000 metros, además del 10K y el cross.