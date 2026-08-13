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El Barça y el PSG alcanzan un principio de acuerdo para el traspaso de Ferran Torres

La operación acabará de madurar en las próximas horas y las previsiones son que este fin de semana se dé por concluida

El campeón del mundo de fútbol, Ferran Torres.

El campeón del mundo de fútbol, Ferran Torres. / Carlos Lujan / Europa Press

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Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona

Acabada la final de la Supercopa de Europa, con la conquista de un nuevo título de la mano de Luis Enrique, el Paris Saint Germain se centró en el otro gran asunto de interés que tenía en la mano: el fichaje de Ferran Torres. Al día siguiente de ese nuevo éxito se filtraba el principio de acuerdo con el Barça para el trasvase del delantero valenciano al club francés.

La operación acabará de madurar en las próximas horas y las previsiones son que este fin de semana se dé por concluida, con todos los detalles pactados y toda la documentación intercambiada y revisada y el viaje del futbolista de Foios, de 26 años, a París para reencontrarse con Luis Enrique.

Permiso de ausencia

Ferran ya tenía apalabrado su contrato con el PSG, pero aún quedaba que los dos clubs se pusieran de acuerdo. En la segunda embestida del club francés, rechazada la primera propuesta, se produjo el apretón de manos virtual. La cifra de la venta ronda los 50 millones de euros. Sin variables. Al delantero le quedaba una temporada de contrato con el Barça y ahora tendrá cuatro campañas por delante con el bicampeón de Europa.

Ferran debía volver el miércoles a Sant Joan Despí con el resto de sus compañeros de la selección para reincorporarse a los entrenamientos. No se presentó, de acuerdo con el Barça, ante la inminencia de un pacto, aunadas todas las voluntades para el final feliz.

Ferrán Torres y Luis Enrique se saludan tras la sustitución del delantero en el España-Costa Rica del Mundial de Qatar en 2022.

Ferrán Torres y Luis Enrique se saludan tras la sustitución del delantero en el España-Costa Rica del Mundial de Qatar en 2022. / JUANJO MARTIN / EFE

Un final que se preveía por la actitud del jugador durante y después del Mundial en el que dejaba en el aire su continuidad en el Barça, con un año de contrato y una propuesta de ampliación que iba a mejorar con su milagroso gol en la final ante Argentina. El Barça, por su parte, no se daba por enterado del interés oficial del PSG, hasta que llegó la primera oferta el lunes. Cuatro días después, ha aceptado la segunda.

Hansi Flick sí pudo saludar a los internacionales que faltaban: Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo y Lamine Yamal. Faltaba Ferran, eximido de hacerlo, con las negociaciones encarriladas y la alerta en el Barça por la lesión de Roony Bardghji. El delantero sueco se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se frustró su marcha a otro club cedido o traspasado. Nadie quería arriesgarse a otro accidente que echara por tierra el traspaso.

Lewandowski y Ferran Torres estudian el lanzamiento de una falta durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Valencia en abril de 2024.

Lewandowski y Ferran Torres estudian el lanzamiento de una falta durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Valencia en abril de 2024. / Jordi Caotrina

Ni Lewandowski ni Ferran

Flick aseguró que no quiso hablar con Ferran para conocer a ciencia cierta su voluntad en continuar. El entrenador adujo que respetaba las vacaciones del futbolista. El pasado sábado, en Udine, aseguró que no tenía información del caso pese a que las conversaciones ya se habían iniciado. Ahora tiene la certeza de que ha perdido al segundo delantero centro con el que ha ganado las dos últimas Ligas. Primero se marchó Robert Lewandowski y ahora Ferran Torres.

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La situación se agrava por la ausencia de los dos en el eje del ataque -promediaban 47 goles entre los dos por temporada-; tal vez eso sea el detonante para que el Barça acelere en el fichaje de Julián Álvarez mejorando la oferta de 100 millones que presentó al Atlético en junio.

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Fuente: El Periódico

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