Paula Sevilla, Arce y Quijada irrumpen en las finales, pero caen las dos ochocentistas

La selección española saldó con tres alegrías y bastantes eliminaciones la jornada matinal en los Europeos de Atletismo que se están disputando en Birmingham, a la espera de que Manu Quijera busque la final en jabalina. A modo de resumen, estelar Paula Sevilla en 400, más que notables Dani Arce y Alejandro Quijada en 3.000 obstáculos y eliminaciones de Rocío Arroyo y Marta Mitjans en 800, de Blanca Hervás y Ana Prieto en 400, de Una Stancev en altura y de Oriol Sánchez en 200.

Uno de los momentos más controvertidos fue la caída y posterior recalificación de la suiza Audrey Werro en las semifinales de 800. La gran favorita y tercera de la historia con los 1:53.80 logrados este año pudo golpearse a sí misma, aunque no está claro si por detrás la tocaron. Junto a ella, también fue recalificada la lituana Galvydite, por lo que habrá un espectacular duelo a tres entre la helvética, la británica Keely Hodgkinson y la neerlandesa Femke Broeders-Bol.

Dani Arce ofreció una impresión extraordinaria en la segunda semifinal de 3.000 metros obstáculos. El medallista de bronce en Múnich'22 por una descalificación posterior abortó la fuga del polaco Maciej Megier al paso por el segundo mil y marcó un ritmo sostenido para terminar primero con 8.34.47, con el alemán Karl Bebendorf con 8:36.26.

Dani Arce presentó su candidatura a todo / RFEA - SPORTMEDIA

"Con cabeza, he aumentado el ritmo con cabeza. Prefiero que sea cómodo para mí, aunque me toque tirar a mí. Las sensaciones han sido muy buenas y ahora, a esperar a la final. No quería problemas, porque los fantasmas del pasado Mundial (se cayó) estaban ahí", comentó el campeón de España por cuarto año consecutivo y finalista olímpico en los Juegos de París.

Tampoco falló Alejandro Quijada con el mínimo gasto posible en una mañana calurosa con más de 30 grados. El madrileño se mantuvo en la parte delantera en la segunda semifinal, muy lenta hasta que el alemán Frederik Ruppert (7:57.80 este año) limpió la carrera. El español fue séptimo con 8:36.92, ganó el italiano Osama Zoghlami (8:34.52) y el germano fue tercero con 8.35.46.

"Muy bien, muy contento. Me he colocado muy bien. Me fui un poco atrás cuando apretaron adelante, pero tenía fuerzas y estaba tranquilo. Cuando miré para atrás y vi que había hueco con el noveno, me centré en reservar todo lo que podía sin despistarme, claro", explicó un feliz Quijada, campeón europeo sub'23 hace tres años.

Alejandro Quijada, a su primera final europea / RFEA - SPORTMEDIA

Una colosal Paula Sevilla salvó el 400 con una impresionante clasificación para la final. La solanera fue tercera en la tercera semifinal con una marca personal de 50.21, a tan solo 54 centésimas del récord nacional de la 'Española de Kansas', Sandra Myers (49.67). Ganó la 'bestia' noruega Henriette Jaeger, oro en el 4x400 mixto, con 49.80.

"Al principio tenía muchas dudas. Me he visto en carrera, he tirado en la recta y estoy supercontenta con la marca. No esperaba este rendimiento. Todavía tengo que procesarlo, porque todavía no me lo creo. Deseo poder disfrutar de verdad la final, porque para mí es una auténtica locura estar entre las ocho mejores de Europa", comentó la ya otrora especialista en 200. ¡Chapó!

En la primera semifinal, Blanca Hervás fue de menos a más en una carrera dominada por la neerlandesa Lieke Klaver (49.71) y acabó cuarta con 51.12, en una posición de segunda repescada por tiempos que tan solo le duró unos minutos. "Había mucho viento en la contrarrecta, pero no he notado que me haya clavado. He dado mi cien por cien, no tenía más", dijo la madrileña.

En la segunda serie la pauta la marcó la defensora del título, una Natalia Bukowiecka (Kaczmarek de soltera) que venció con 49.57, seguida por la checa Lourdes Gloria Manuel (49.81) y por la británica Charlotte Henrich, quien desbancó a Hervás (50.51). Ana Prieto fue octava con 51.69, a tan solo siete centésimas de su récord personal. "Es la segunda marca de mi vida", afirmó.

A Blanca Hervás le faltó energía en la recta / RFEA - SPORTMEDIA

La primera 'semi' de 800 deparó la eliminación de la heroica Marta Mitjans y la caída de la favorita suiza Andrey Werro, quien se llevó por delante a la lituana Galvydyte y frenó a la tercera española de siempre a sus 19 años, que fue sexta con 1:58.91. Ganó la británica Jemma Reekie (1:58.61) y fueron recalificadas las dos que se fueron al suelo. ¿Y la catalana?

"Ha sido una carrera a la que venía con algunas dudas, porque hice marca personal hace 48 horas y me ha costado un poco recuperarme. Tenía fuerzas, pero he tenido que saltar para esquivar las dos caídas y me ha costado arrancar otra vez, pero me voy muy contenta", comentó una satisfecha Mitjans (hizo 1:58.52 en las series a sus 19 años).

Marta Mitjans ha realizado un excelente Europeo / EFE

En la segunda, la británica Keely Hodgkinson marcó el ritmo desde el inicio y acabó imponiéndose sin forzar (1:57.38), con la neerlandesa Femke Broeders-Bol a su estela a ocho centésimas. A Rocío Arroyo le faltó el último cambio y también se quedó sin final al llegar octava con 1:59.32. "Por fin he vuelto a bajar de dos minutos, pero siempre queremos más", dijo la madrileña.

En las series de 200, se repitió la historia de Esperança Cladera con el calambre que sufrió el catalán Oriol Sánchez, actual campeón nacional sub'23 y absoluto. "Venía con ganas de pasar a semifinales. Decepción. No está siendo el mejor campeonato para el atletismo español. Se me subía el gemelo y no podía hacer más. Es un poco frustrante", dijo el del Hospitalet Atlètic.

Oriol Sánchez sufrió un problema muscular en la recta / EFE

Tampoco logró el billete a la final de altura Una Stancev, aunque lo tuvo cerca. La subcampeona en el pasado Iberoamericano saltó a la primera 1,75, 1,80, 1,84, 1,88 e hizo un gran primer intento en 1,91 que la habría clasificado para acabar decimosexta y pasaron 15, entre ellas la 'recordwoman' mundial Mahuchikh, la serbia Topic, la polaca Dozdik y la montenegrina Vukovic.

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A la espera de la jabalina con Manu Quijera, el alemán Leo Neugebauer domina el heptatlón tras las siete primeras pruebas (6.301 puntos) con unos espectaculares 54,31 en disco, seguido por el sorprendente neerlandés Jeff Tesselaar (6.076) y por el noruego Sander Skotheim con 6.023. El germano, oro en el pasado Mundial y plata en París'24, apunta a su primer título europeo.

Fuente: Sport