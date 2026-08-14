El Compostela continúa hoy su preparación con un triangular ante Deportivo Fabril y Arosa

La SD Compostela afronta hoy la tercera prueba de su pretemporada. Tras disputar un anecdótico duelo ante el Deportivo de A Coruña y después de vencer al CD Lalín en Padrón, el equipo santiagués se desplaza hasta el Municipal de Burgáns para medirse a Fabril y Arosa en el Triangular Vila de Cambados.

El torneo dará comienzo a las 18.30 horas con un primer enfrentamiento que medirá al filial coruñés con el conjunto arlequinado. Luego de un único tiempo de 45 minutos y de un cuarto de hora de descanso, el Compos tomará el relevo del Arosa a las 19.30 y se enfrentará al Fabril en el segundo duelo de la tarde. Por último, santiagueses y arousanos cerrarán el trofeo a partir de las 20.30 horas.

La entrada al recinto tendrá un precio de diez euros y se podrá adquirir en la taquilla del estadio horas antes del comienzo del triangular.

Aumento de la exigencia

Tras unas primeras semanas de asentamiento, la preparación compostelanista gana ritmo y aumenta su exigencia. La escuadra picheleira arrancó la pretemporada con un prematuro choque ante un rival fuera de contexto competitivo, el Deportivo de A Coruña. Los jugadores del ‘Puma’ recibieron en San Lázaro a un equipo de Primera División sin la carga de partidos necesaria para competir en plenitud.

Sin embargo, el Compos dejó una imagen muy positiva, sobre todo en la primera mitad, en la que por momentos logró contener al cuadro herculino. Finalmente, el Dépor impuso la lógica y terminó venciendo por 3-0 gracias a un doblete de Zakaria Eddahchouri.

El pasado sábado 8 de agosto el conjunto compostelano completó en el Campo da Nova Doce su segundo test de pretemporada. La esedé superó por la mínima al Lalín de Tercera RFEF, gracias a un solitario tanto del centrocampista Dani González.

Ahora es momento de adecuar aún más el listón. Por primera vez en todo el verano, el Compostela se enfrentará a un rival que también se encontrará en la liga, el Arosa, y a un recién ascendido a Primera Federación, el Deportivo Fabril. Dos conjuntos que seguramente ofrecerán una imagen más propia al nivel que se va a encontrar el equipo en Segunda Federación.

Imagen de un partido entre Compostela y Deportivo Fabril disputado en San Lázaro. / Antonio Hernández

El Arosa, equipo que privó al Compos ascender de forma directa el curso pasado, ofrece varios alicientes que alimentan el interés del duelo. En las filas de la escuadra arlequinada se encuentran Jorge Maceira, máximo goleador blanquiazul la temporada anterior, y Mateo Arellano, exfutbolista picheleiro, entre otros.

Además, el formato del torneo, con partidos a 45 minutos, permitirá ver encuentros de mucho ritmo y poca especulación. Una fórmula perfecta para seguir trabajando el apartado físico sin ignorar la asimilación táctica. Y es que la prueba de hoy también servirá para observar cómo se van adaptando los diferentes fichajes a una idea de juego de Carlos de Lerma todavía en construcción.