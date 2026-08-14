El Compostela gana el Vila de Cambados tras superar al Fabril y al Arosa

La SD Compostela completó este viernes la tercera prueba de su pretemporada. El conjunto de Carlos ‘El Puma’ de Lerma se enfrentó al Deportivo Fabril y al Arosa en el Triangular Vila de Cambados celebrado en el Municipal de Burgáns.

El conjunto santiagués compareció a las 18.30 horas en la localidad cambadesa para observar el primer encuentro del torneo. Fabril y Arosa abrieron la jornada con un igualado enfrentamiento (1-1) que se decidió en la tanda de penaltis en favor de los arlequinados (3-4), tras los 45 minutos de juego —duración de los tres partidos del triangular—.

El Compostela suplió al vencedor del primer encuentro y se enfrentó al filial deportivista con Edu Sousa bajo palos y un sistema híbrido en defensa. Hermo, Prado, Noya y Manu Rivas iniciaron en la retaguardia junto a Diego Uzal que, como acostumbraba el curso pasado, actuó a medio camino entre la medular y la zaga. Goris y Dani González tomaron la sala de máquinas, mientras que Parapar, Álex Gil y Edu González formaron el ataque.

El choque, que arrancó pasadas las 19.30 horas, comenzó de la mejor forma posible para los intereses compostelanistas. Goris rescató un pase de Edu para abrir el marcador en el minuto 1. El canterano aprovechó una jugada del futbolista madrileño para anotar el segundo tanto picheleiro del verano.

Goris, Dani González y Edu González celebran el gol del dubrés al Deportivo Fabril. / Nacho Castaño

El segundo equipo del Deportivo, recién ascendido a Primera Federación, reanudó el juego con intensidad en busca de igualar la contienda. El amistoso se convirtió en una batalla en la medular, que ninguno de los dos equipos terminó por ganar.

El control del partido fluía de forma indistinta entre ambos conjuntos y terminó por desquebrajarse en los últimos minutos. El filial herculino aprovechó el caos, y un penalti evitable de Álex Gil, para empatar con un lanzamiento desde los once metros de Martín Ochoa ante el que nada pudo hacer Sousa (37’). El Compos respondió rápidamente con un golazo de Manu Rivas. El carrilero inició una de sus habituales cabalgadas por banda, superó a varios rivales, se apoyó en Parapar y terminó definiendo a la perfección (39’).

La réplica deportivista tardó lo mismo que la santiaguesa:dos minutos. Guerrero aprovechó un momento de jaleo en área picheleira y con un disparo cruzado (41’) envió el choque a los penaltis. La igualdad imperante, tanto en el partido como en el resultado, se trasladó a la definición del duelo. Nueve penaltis necesitó el Compos. Edu González, Parapar, Dani González, Rivas, Goris, Álex Gil, Damián Noya, Mario Hermo y Miguel Prado no fallaron. Edu Sousa detuvo el lanzamiento de Pablo García, noveno lanzador deportivista, y le dio el triunfo a la esedé.

Edu Sousa detiene el lanzamiento de Pablo García. / Nacho Castaño

Partido por el título

El desacierto coruñés en las tandas de penaltis convirtió el último duelo del triangular, entre Compos y Arosa, en una auténtica final por el Vila de Cambados. De cara al enfrentamiento ante el cuadro arlequinado, equipo al que también ha de hacer frente en el campeonato de liga, De Lerma optó por introducir cinco cambios. Jordan, Unai Peón, Turbi, Guisande y Rafa de Vicente completaron el once junto a Edu Sousa, Uzal, Rivas, Edu González, Goris y Álex Gil. Más tarde también dispusieron de minutos Ces Cotos y Buba, además de los canteranos Martiño Saa, Antón Diéguez y Marcos Moscoso.

El primer tramo de partido dejó un balance prácticamente nulo de oportunidades. El ritmo era evidente y ambos conjuntos se repartían la posesión, pero los acercamientos no destacaban por su contundencia. Quedó claro en todo momento que se conocían, y mucho. De poco importa que el Compos haya cambiado a gran parte de la plantilla, o que el Arosa tenga varias caras nuevas. La realidad es que sobre el césped de Burgáns se citaron dos equipos intensos, que se respetaban y que serán rivales en Segunda RFEF.

Al igual que ocurrió con el Fabril, no fue hasta los compases finales cuando el partido tomó un ritmo diferente. El cuadro arousano tomó la iniciativa y protagonizó varias intentonas contra la portería de Sousa. Ninguna de ellas llegó a generar peligro. Por su parte, el Compos ganó enteros en lo físico y lo táctico con Cotos y De Vicente en la medular. La solidez del doble pivote permitió a los futbolistas ofensivos asomar por el balcón del área con mayor frecuencia. En ese contexto, emergieron las figuras de Buba y Turbi, los generadores del tanto de la victoria. En el minuto 44, a uno del final, el ariete gerundense conectó con el canterano para encontrar la portería defendida por un Chema Leobalde que respondió con creces, pero que no pudo evitar el tanto de Turbi en el rechace. A placer.

El Compostela resistió el arreón final del Arosa, que confiaba en provocar de nuevo los penaltis. El tanto del empate no llegó y el conjunto santiagués se proclamó campeón del Triangular Vila de Cambados. El Arosa fue segundo y el Fabril, tercero.