Un dilema con Paula Sevilla

En sus cada vez más parcas cuentas de medallas, la delegación española tiene la mente puesta en el 4x400 femenino tras sus sensacionales actuaciones en los World Relays. Siempre con Blanca Hervás y Paula Sevilla como jefas de filas, el resto gira a su alrededor como un bloque con mayúsculas en el que cada vez sobresale más la joven Ana Prieto.

En el 'media day' de la selección española de natación la pasada semana en el CAR Sant Cugat, el entrenador 'jefe' Ben Titley lamentaba que España no tenga "más opciones en los relevos. Tenemos cuatro nadadores y ya". La situación no es tan dramática en el atletismo, pero perder a Esperança Cladera en el 4x100 femenino y quizá a Oriol Sánchez en el masculino es vital, ambos por problemas físicos.

Sin embargo, en el 400 esta circunstancia cobra especial importancia si se trata de Blanca Hervás o de una Paula Sevilla que es tan buena en la última curva del relevo corto, en el 200 o ahora en su nueva faceta como cuatrocentista, ya sea en pista cubierta (vuela en las curvas) o al aire libre, donde sabe apretar los dientes en la larga recta.

La realidad

A diferencia de lo que sucede con el 400 masculino, la vuelta a la pista femenina ha deparado tres semifinalistas. Hervás y Prieto cayeron en semifinales, pero la solanera emergió por enésima ocasión para destrozar su marca personal con 50.21, pasar a la final por tiempos y acercarse al récord nacional de la hispanoestadounidense Sandra Myers (49.67 en 1991). Y ello tras colaborar el lunes a la quinta posición del 4x400 mixto.

Paula Sevilla (izquierda), en plena batalla para superar las semifinales / EFE

La heroicidad de Paula Sevilla complica mucho las cosas al relevo largo y obligará a tomar decisiones a la dirección deportiva, con Pepe Peiró al frente. España ha quedado encuadrada en la segunda semifinal de 4x400 a las 12.26 horas y saldrá por la calle 8 ante rivales tan potentes como Polonia (podría reservar Natalia Bukowiecka), Irlanda (no se sabe si saldrá Rashidat Adelele), Bélgica, Francia o Gran Bretaña.

La final femenina de 400 lisos tendrá lugar este sábado (21.10 horas) y el domingo la final del relevo largo femenino será la penúltima prueba del Europeo a las 22.33 horas). La dualidad es clara. Contar con la discípula de José Luis Calvo en las semifinales aumentaría las posibilidades del cuarteto español de acceder a la final, pero la lastraría de cara al sábado. Si se la reserva, podría no haber final el domingo con el relevo.

Siempre dispuesta

Desde su oro en 4x100 en el Europeo sub'23 en 2017, Paula Sevilla ha demostrado siempre una profesionalidad y una gran devoción por el atletismo. Casi como un juego, en el invierno de 2025 entrenó por arriba tras hablarlo con José Luis Calvo, su entrenador. Y esos guiños derivaron en un bronce en 400 en el Europeo bajo techo de Apeldoorn. Desde ahí, alternó la última curva del 4x100 y el 4x400, como en los World Relays de 2025 en los que también corrió el mixto.

Paula Sevilla (derecha) fue clave para el oro en los World Relays de 2025 / EFE

La solanera se ha ganado el derecho a preparar la final de mañana y a olvidarse del relevo de cara a una hipotética final. Con Blanca Hervás, Ana Prieto y Rocío Arroyo fijas en principio, la alternativa más lógica de Peiró sería completar el cuarteto con Carmen Avilés, aunque desde aquí no sabemos su estado real. También están Herminia Parra y la vallista catalana Sara Gallego.

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No se descarta que Pepe Peiró consulte a la segunda cuatrocentista española más rápida de la historia. "Me he notado las piernas un poco cargadas en el calentamiento, un poco cansada, pero en carrera estuve fuerte y acabé bien los últimos metros", decía la protagonista tras superar las semifinales de 400. ¿Qué harían ustedes? En SPORT lo tenemos claro. Directa a la final individual y ahí ya se vería si refuerza al 4x400 en una hipotética final.

Fuente: Sport