El Obradoiro presenta una camiseta muy especial: será gratis para quienes apoyaron su regreso a la ACB

El Monbus Obradoiro ha presentado la camiseta Obrad'ouro, un diseño exclusivo que portará durante la pretemporada y que servirá como homenaje a todos aquellos aficionados que contribuyeron económicamente al proyecto a través del préstamo participativo que impulsó el club a finales de mayo. La principal novedad de la nueva equipación es que será totalmente gratuita para las personas que participaron en la iniciativa Obrad'ouro.

Según el comunicado oficial del club, cada seguidor podrá solicitar una camiseta por cada préstamo realizado. El plazo para realizar la solicitud permanecerá abierto hasta el jueves 20 de agosto a las 23.59 horas, a través del formulario habilitado por el club.

Este lanzamiento también será utilizado por los jugadores en la cancha de juego. El primer equipo del conjunto santiagués se vestirá con la camiseta Obrad'ouro durante la pretemporada, por lo que la nueva piel acompañará a los de Diego Epifanio en sus encuentros de preparación antes de afrontar el ansiado regreso a la máxima categoría del baloncesto español.

Diseño de la camiseta

El dorado es el color dominante de la pieza. Este tono ocupa prácticamente toda la superficie de la camiseta, mientras que el azul y el rojo aparecen como segundos protagonistas. El nombre del equipo —Obradoiro— luce en el frontal de la camiseta con letras azules, justo por encima del patrocinador principal, Estrella Galicia.

El mismo azul también está presente en los ribetes del cuello y en los costados. En cambio, el rojo solo figura en dos trazos verticales que unen las sisas con la zona inferior de la equipación. En la parte superior el escudo del club aparece a la misma altura que el logo de Liga Endesa.

Por qué es de color dorado

El nombre y el color predominante de la camiseta remiten a Obrad’ouro, la campaña de apoyo económico que el Obradoiro puso en marcha a finales de mayo para reforzar la estabilidad económica de la entidad en el camino de regreso a la ACB. A través de aquella iniciativa, la afición obradoirista pudo contribuir a la inscripción del equipo en la liga mediante un préstamo participativo.

A aquellas personas que realizaron aportaciones económicas al club se les descontó posteriormente el 100 % de la cantidad prestada del precio de su abono de la temporada. Esta campaña se convirtió en un éxito de participación y en uno de los principales aportes que permitieron al Obra superar las barreras coyunturales impuestas por la Liga Endesa.

De este modo, el compromiso de la parroquia obradoirista ha sido recompensado con el lanzamiento de esta nueva equipación que "nace como símbolo de agradecemento a quen decidiu apostar polo Obradoiro nun momento clave e contribuír directamente ao proxecto que permitiu ao club volver competir na máxima categoría do baloncesto español".