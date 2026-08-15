El Compostela supera una exigente fase de grupos y se mete en la lucha por el Unindo Camiños

Volvió la fiesta del fútbol juvenil a Santiago. Comenzó la tercera edición del Torneo Unindo Camiños. La SD Compostela ejerció de equipo anfitrión y selló su pase a la siguiente ronda en un grupo formado por la UD Las Palmas, Escuelas Denis Suárez, Ural CF, Atlético Coruña Montañeros y liderado por el Deportivo de A Coruña. En el Grupo B, CD Lugo, ED Val Miñor, RC Celta, Victoria CF, Pontevedra CF y Real Oviedo buscan en la sesión vespertina también su billete para la fase final.

El equipo juvenil de la esedé abrió la competición con un atractivo encuentro ante Las Palmas. Ambos conjuntos hicieron honor al formato del torneo, con partidos de veinte minutos de duración, y salieron a por la victoria desde el primer minuto. En ese intercambio de golpes, el Compos salió victorioso (2-1) y logró sus primeros tres puntos.

El vibrante duelo entre santiagueses y canarios dio paso a dos partidos sin tantos. El Escuelas Denis Suárez-Ural y el Dépor-Montañeros se saldaron con sendos marcadores de 0-0.

El Compostela se enfrentó al Ural en su segundo partido. Los picheleiros buscaron llevar la iniciativa, pero acabaron cediendo ante un ordenado cuadro herculino (0-1). Los locales se repusieron rápidamente del golpe y vencieron por la mínima (1-0) al Montañeros en la tercera fecha.

El Compostela venció al Atlético Coruña Montañeros por la mínima. / Antonio Hernández

Antes de dar inicio la cuarta jornada del Grupo A, el Compos lucía en cabeza gracias a sus dos victorias y al reciente empate entre Ural y Deportivo, ambos con cinco puntos, mientras Las Palmas peleaba por engancharse a la lucha por los dos primeros puestos.

El Dépor destronó al Compostela con un firme 0-2 y las Escuelas Denis Suárez lograron su primer triunfo ante un Montañeros (0-1) que quedaba relegado a la última posición.

En el último choque, el conjunto compostelanista hizo los deberes y superó al equipo del centrocampista salcedense (2-0), alcanzando los nueve puntos. Mismo guarismo para el Deportivo —primero por el resultado del enfrentamiento directo— que igualó sin goles ante la UD Las Palmas. El Ural, con la posibilidad de generar un triple empate, fue incapaz de alterar el marcador inicial contra el Montañeros (0-0) y terminó en tercer lugar con 7 puntos. Los canarios, con 6, fueron cuartos; las Escuelas Denis Suárez (4), quintos; y el Montañeros (3), últimos.