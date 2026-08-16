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Europeos de atletismo

Bronce de España en el novedoso 4x100 mixto

El cuarteto formado por Guillem Crespí, Maribel Pérez, Andoni Calbano y Jaël Bestué logró la tercera posición

Maribel Pérez, Jaël Bestué, Guillem Crespí y Andoni Calbano son de bronce.

Maribel Pérez, Jaël Bestué, Guillem Crespí y Andoni Calbano son de bronce. / RFEA

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David Rubio

El Campeonato de Europa de Atletismo concluye este domingo en Birmingham y lo está haciendo con buenas noticias gracias al bronce del 4x100 mixto. Fue la continuación de una matinal en la que el equipo femenino se colgó el bronce por equipos en la maratón, con una octava plaza de la exazulgrana Carolina Robles en la clasificación individual.

Con la decepcionante novena plaza de la por fin recuperada Yulenmis Aguilar en jabalina (57,06) y a la espera de que concluyan la longitud con Fátima Diame y del 4x400 femenino en el que las 'Spanish Bubbles' buscarán la primera medalla de la historia al aire libre, el relevo corto se quitó la espina a lo grande de lo sucedido en las series de 4x100, en las que hombres y mujeres no lograron entregar el último testigo.

Las entregas fueron prácticamente perfectas, en un logro que relanza el Plan Nacional de Relevos, después de los dos disgustos del sábado. Guillem Crespí realizó una gran primera posta con una entrega perfecta a Maribel Pérez, quien contactó muy bien con Andoni Calbano y el donostiarra supo gestionar con Jaël Bestué las velocidades para acabar terceros.

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Con un cuarteto espectacular que completó la tricampeona Amy Hunt, Gran Bretaña batió el récord europeo con 39.97, con Alemania plata (40.11) y España bronce (40.42), ambos con récord nacional. La felicidad del equipo fue difícil de explicar, con una explosión de júbilo y una sensación absoluta de orgullo por cómo se habían conseguido levantar.

Fuente: Sport

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