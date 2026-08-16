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FÚTBOL JUVENIL

El Celta manda en Santiago y se lleva el Unindo Camiños ante el Deportivo

El conjunto vigués se impone al cuadro herculino en la final gracias a un doblete de Dani Ruiz y completa un torneo sin derrotas tras superar al Compostela en semifinales

Los jugadores del Celta celebran el triunfo sobre el césped de Santa Isabel.

Los jugadores del Celta celebran el triunfo sobre el césped de Santa Isabel. / Antonio Hernández

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Pablo Martínez

Pablo Martínez

Santiago

El Celta de Vigo se proclamó este domingo vencedor de la tercera edición del Torneo Juvenil Unindo Camiños que se celebró este fin de semana en el Campo Municipal de Santa Isabel (Santiago). El cuadro olívico, que se plantó en la final tras eliminar a la SD Compostela, superó en el duelo por el título al Deportivo de A Coruña gracias a dos goles del mediapunta Dani Ruiz.

El Celta dominó el torneo. La autoridad celeste en el terreno de juego se hizo notar desde el primer encuentro y superó la fase de grupos con suficiencia, derrotando a Real Oviedo (2-1), CD Lugo (2-0) y Pontevedra (2-0) e igualando ante Victoria CF (0-0) y Val Miñor (0-0). Un total de once puntos para sellar su clasificación a la fase final en la primera posición del Grupo B. En semifinales, los vigueses se desquitaron con sorprendente facilidad del equipo anfitrión, el Compostela. El Celta terminó con cualquier esperanza compostelana de alcanzar la final con un contundente 3-0.

Lance de la final entre Celta y Deportivo.

Lance de la final entre Celta y Deportivo. / Antonio Hernández

Por el otro lado del cuadro, el Victoria cayó ante un Deportivo (0-2) que anteriormente había liderado el Grupo A luego de empatar frente a Montañeros (0-0), Ural (0-0) y Las Palmas (0-0) y después de vencer a Compos (0-2) y a las Escuelas Denis Suárez (0-2).

El Celta golpeó en los momentos clave

La final enfrentó a los dos grandes favoritos al título. Celta y Dépor protagonizaron un partido muy igualado donde venció el que mejor supo golpear. Los primeros compases dejaron un balance neutro de ocasiones. Sin apenas acercamientos reseñables. El choque se centró en la pelea por la posesión y mostró una intensidad impropia de estas alturas de pretemporada. Con el paso de los minutos, el equipo vigués consiguió imponer su ritmo y antes de alcanzar el descanso asestó el primer impacto. Dani Ruiz, autor del tanto, ponía en ventaja a los suyos en el minuto 27 —la final del torneo se desarrolló en dos partes de 30 minutos—.

Tras la reanudación, no cambió el guion del partido. La lucha por el balón en el centro del campo era total. Nadie quería ser sometido. El Celta defendió la ventaja con tranquilidad y cabeza hasta entrar en los últimos diez minutos. El Deportivo se lanzó a por el empate y gozó de varias oportunidades que una acertada defensa celeste se encargó de desbaratar. El cuadro vigués gestionó el tiempo y supo sufrir para que de nuevo Dani Ruiz, en la última jugada, diese la estocada final al Unindo Camiños.

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