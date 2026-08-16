Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Mercado de fichajes

João Cancelo regresa para iniciar su tercera etapa en el Barça

El defensa firmará por dos temporadas si logra desvincularse del Al Hilal saudí y llega libre al Camp Nou

João Cancelo celebra con los compañeros el gol de Raphinha durante el partido de liga frente al Oviedo en el Camp Nou.

João Cancelo celebra con los compañeros el gol de Raphinha durante el partido de liga frente al Oviedo en el Camp Nou. / Jordi Cotrina

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona

João Cancelo iniciará su tercera etapa en el Barça. Y cabe esperar que sea más duradera que las dos anteriores. Esta vez, vendrá con un contrato definitivo y no temporal como en las dos cesiones, una desde el Manchester City y otra desde el Al Hilal. El defensa portugués ha conseguido desvincularse del club saudí, que al princpio del mercado pedía un traspaso, y llegará -volverá- a Barcelona esta misma semana si no surge ningún contratiempo, con lo que podría reintegrarse a la plantilla para participar en la presentación del miércoles en el Joan Gamper.

Cancelo verá cumplida su ilusión de pertenecer al Barça ya definitivamente. Siempre se marchó a su pesar de su segundo club favorito después del Benfica, en el que empezó su carrera. A los 32 años, firmará un contrato por dos temporadas cuando llegue con la carta de libertad.

Cancelo, durante su presentación el pasado 13 de enero.

Cancelo, durante su presentación el pasado 13 de enero. / Jordi Cotrina / EPC

Su primera estancia se produjo en la temporada 2023-24. Firmó acompañado por João Félix. Dio un rendimiento muy satisfactorio y se revalorizó como futbolista. Disputó 42 partidos -se perdió los tres primeros al llegar en el cierre el mercado y cinco luego por lesión- y marcó cuatro goles, los dos primeros en tres partidos nada más debutar. El Barça no tenía suficiente dinero para ficharle, y el City, que lo recuperó para traspasarlo -antes lo había cedido al Bayern Múnich y Pep Guardiola no le quería en sus filas- lo vendió al Al Hilal de Arabia Saudí por 25 millones de euros. Firmó por tres temporadas, hasta 2027.

Noticias relacionadas

En enero de este año surgió de nuevo la oportunidad de contratar a Cancelo, aunque se buscaba un central. La lesión muscular de Alejandro Balde le impulsó a la titularidad, que defendió con uñas y dientes hasta el final. En 23 partidos marcó dos goles. Su eficiencia ofensiva convenció a Flick, que ha apostado por su regreso para que vuelva a competir con Balde.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 100 años y una vida dedicada a la Iglesia: la historia de Ricardo Bello
  2. Así será el nuevo edificio que transformará esta zona de Santiago: 18 viviendas, locales comerciales y una fachada acristalada
  3. El 40% de las comunidades de vecinos gallegas registró solicitudes para prohibir los pisos turísticos
  4. El arzobispo de Santiago nombra a Roberto Martínez Díaz nuevo rector del Seminario Menor
  5. Media Galicia en alerta roja por calor mientras en este rincón sacan el paraguas: van más de 14 litros de lluvia acumulada este sábado
  6. Muere Manuel Lata Montoiro, fundador de la distribuidora industrial Comercial M. Lata de Santiago
  7. Últimas semanas para disfrutar de este parque acuático a dos horas de Santiago: 17 toboganes y una piscina panorámica para escapar del calor
  8. Las colas para entrar a la Catedral de Santiago llegan hasta el Casino: "Llevamos dos horas esperando"

El Celta manda en Santiago y se lleva el Unindo Camiños ante el Deportivo

El Celta manda en Santiago y se lleva el Unindo Camiños ante el Deportivo

El calor condiciona el estreno de la temporada de caza de jabalí en Galicia: "Con esta temperatura no puedes soltar a los perros"

El calor condiciona el estreno de la temporada de caza de jabalí en Galicia: "Con esta temperatura no puedes soltar a los perros"

El Racing asusta a un Villarreal que reaccionó a tiempo

El Racing asusta a un Villarreal que reaccionó a tiempo

Un incendio en un autobús en la autovía Santiago-Ourense obliga a cortar la AG-53 y provoca un fuego en el monte

Un incendio en un autobús en la autovía Santiago-Ourense obliga a cortar la AG-53 y provoca un fuego en el monte

Un ministro israelí llama a asesinar "entre 30 y 40 personas cada noche" en Gaza

Un ministro israelí llama a asesinar "entre 30 y 40 personas cada noche" en Gaza

Dos personas atrapadas fueron trasladadas en ambulancia tras volcar su turismo en A Estrada

Dos personas atrapadas fueron trasladadas en ambulancia tras volcar su turismo en A Estrada

Miles de personas agotan en apenas tres horas las existencias de la Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz

Miles de personas agotan en apenas tres horas las existencias de la Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz

Cristiano Ronaldo: "Probablemente, este será mi último año en el fútbol"

Cristiano Ronaldo: "Probablemente, este será mi último año en el fútbol"
Tracking Pixel Contents