La ACB recibe al Monbus Obradoiro con un inicio de liga que pondrá a prueba su objetivo de permanencia

El Monbus Obradoiro regresa a la ACB y arrancará la competición con algunos partidos determinantes para alcanzar su objetivo: la salvación. Tras una campaña en la que el equipo necesitó ser una apisonadora para ascender, ahora vuelve a la élite con la expectativa de ser uno de los humildes, pero su comienzo no dará tregua al medirse a rivales directos.

Y es que la primera jornada de los de Epi será visitando al Morabanc Andorra, uno de los equipos llamados a estar en la pugna por seguir en la ACB. Tanto la victoria como el resultado son muy importantes ante un posible average. Algo que se repetirá en la jornada tres al recibir en Santiago al Ilerna Lleida, otro contendiente a la meta picheleira en el que el pabellón debe estar lleno como si fuera el último encuentro de liga.

Por el medio, Sar se estrenará en el segundo duelo de liga ante el Real Madrid. La lógica invita a pensar que los blancos se llevarán el choque, aunque es más fácil ‘rascar’ con los grandes en las primeras jornadas.

En la cuarta jornada llegará la visita al San Pablo Burgos. En principio, es un equipo que aspira a una permanencia más cómoda y que puede pensar más en plazas europeas. Pese a todo, uno de los rivales que puede estar en esa zona baja y al que el Obradoiro le puede arrancar la victoria.

Tras visitar a La Laguna Tenerife, Compostela acogerá el primer derbi de ACB ante un Río Breogán con el que se reencuentra para vivir la gran rivalidad gallega. Un encuentro en el que la tensión estará por todo lo alto y en el que el obradoirismo será un factor clave.

Lo seguirá uno de los rivales que apunta a ser una de las grandes incógnitas de la competición, el Kids&Us Manresa. El conjunto dirigido por el ourensano Diego Ocampo es para algunos un candidato al descenso y para otros una posible ‘sorpresa’ que podría luchar incluso por una última plaza del playoff. Con un suelo y un techo tan distanciados, con la posibilidad de ser un rival directo, la visita a su campo será otra de las fechas marcadas en rojo.

Completarán las diez primeras jornadas Barcelona, el regreso de Moncho Fernández a Sar con el Fiatc Girona y el choque también en casa con el Surne Bilbao Baket. Llegar en forma al inicio liguero puede ser sinónimo de victorias tempranas, con los equipos estando más igualados que en mitad de la competición y con más posibilidades de sacar alguna victoria con rivales que no entran en las quinielas picheleiras.

Para cerrar la primera vuelta, en la jornada 13, el 20 de diciembre, derbi en Sar con el Leyma Coruña, y en la jornada 17 recibirá en casa a un Casademont Zaragoza asequible, aunque sobre el papel se ha reforzado y no apunta a ser uno de los equipos de descenso. Sin duda, muchas de las aspiraciones del Obradoiro pasan por los primeros partidos.