Edu Sousa y diez más

El Compostela de Carlos de Lerma parece estar llamado a ser un equipo muy dinámico. Tanto por el estilo como por las piezas. La confección de la plantilla y los pasos que ha ido dando el técnico extremeño en la preparación veraniega así lo reflejan. La variabilidad de registros y la versatilidad de diferentes futbolistas están siendo las grandes señas de identidad de su Compos en estas primeras semanas, pero hay una posición donde, ya sea por elección o por obligación, el titular está claramente definido. Ese puesto es la portería.

Edu Sousa ha sido el meta titular del conjunto blanquiazul en los cuatro enfrentamientos de pretemporada. El tudense lideró la resistencia santiaguesa en el prematuro choque ante el Deportivo de A Coruña, encajando únicamente un gol en casi una hora sobre el campo. Yeray Álvarez, joven portero que ya ha fichado por el Portonovo, lo relevó aquel día y recibió tres goles que confirmaron la goleada herculina.

Edu Sousa, durante el Triangular Vila de Cambados. / N. C.

El pasado sábado, en Escravitude, Sousa disputó los primeros 68 minutos del amistoso ante el CD Lalín. El ex del Pontevedra se mostró muy seguro en las acciones en las que se vio obligado a intervenir, no encajó y dejó su lugar en el campo al juvenil Iago Mera, que ratificó la portería a cero y la victoria blanquiazul.

El viernes, en Cambados, Edu completó todos los minutos posibles. Fue titular tanto ante el Deportivo Fabril como contra el Arosa. En el primer duelo, contra el filial deportivista, el meta encajó desde el punto de penalti y en una acción liosa en el área que terminó con un remate cruzado de Guerrero. El choque finalizó con un marcador de 2-2 y se decidió desde los once metros, donde Sousa detuvo el lanzamiento de Pablo García, noveno lanzador deportivista, para darle la victoria al Compos.

En el partido ante el Arosa, el guardameta tudense solventó todas las acciones de peligro del conjunto arlequinado y aseguró una nueva portería a cero. En las postrimerías del encuentro, Turbi aprovechó un rechace de Chema para marcar y confirmar el triunfo blanquiazul.

Más allá de las cifras, la realidad de la portería del Compostela cuenta con un claro asterisco. Actualmente, Edu Sousa es la única alternativa real para Carlos de Lerma en la posición. El club sigue peinando el mercado en busca de un nuevo portero para completar la posición. Desde la esedé se pretende incorporar a un jugador joven con ficha sub-23, un requisito clave para las aspiraciones de la dirección deportiva.

Además, esa combinación dejaría un tándem de porteros muy compatible. Edu Sousa, de 35 años, aportaría la experiencia y la madurez, mientras que el nuevo fichaje añadiría juventud y proyección al puesto. Suena bien. En el plano deportivo, Sousa y su futuro acompañante lucharían por la titularidad en igualdad de condiciones. La pretemporada obviamente pone en cabeza al tudense, pero la intención del club es que sus dos porteros tengan el nivel y la capacidad de ser titulares en Segunda Federación. Por lo tanto, será el verde el que decida.

Disipando dudas

Mientras la entidad gestiona la incorporación de un meta, Edu Sousa se ha asentado en los planes del ‘Puma’ y ha disipado parte de las dudas que habían surgido debido a su escasa participación con el Pontevedra. El portero de Tui apenas jugó ocho encuentros el curso pasado en Primera Federación, pero su trayectoria y, sobre todo, sus últimos precedentes en Segunda RFEF lo avalan.

En las dos campañas que Sousa compitió en la categoría fue claramente el titular de un Pontevedra que dominó la liga. En la 2023/24, completó 37 partidos, más de 3.300 minutos, en un equipo que finalizó en segunda posición y se quedó a las puertas del ascenso. Un año más tarde, el tudense ocupó la meta granate por delante de Manu Vizoso y disputó 32 encuentros en los que apenas encajó 23 tantos. Aquel Pontevedra terminó subiendo con un par de jornadas de antelación.

Edu Sousa, durante su etapa en el Pontevedra. / FDV

El currículum y las buenas sensaciones de Edu durante este verano invitan a pensar que el Compos tiene un meta de garantías al que aferrarse en momentos complicados. Una situación muy presente en la historia reciente del cuadro picheleiro. El curso pasado Álex Cobo se erigió como uno de los futbolistas más regulares del equipo y fue un seguro en la fase de ascenso. De hecho, su salida sorprendió hasta al propio portero catalán.

Anteriormente, el dueño de la meta santiaguesa fue el asturiano Javier Rabanillo, que dejó una gran imagen en la capital gallega pese al descenso. El gijonés disputó todos los partidos de liga y fue nombrado mejor jugador del curso por parte de la afición compostelanista. Además, Rabanillo asumió el exigente papel de sustituir a una institución del Compostela, el uruguayo Pato Guillén. El guardameta charrúa vivió dos etapas en Santiago (2015/16 y 2019-2024) y vistió la camiseta de la esedé más de 180 partidos.

En definitiva, la portería del Compostela requiere un propietario a la altura. Edu Sousa se está erigiendo como un digno sucesor y, a la espera de la llegada de un posible competidor, parece que será el meta titular en la temporada de regreso del equipo a Segunda Federación.