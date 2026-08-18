El Compostela se mide este miércoles en Santiago al Montañeros

Cambio de planes. Estaba todo previsto para que el Compostela continuara este miércoles su pretemporada en el campo municipal de Vista Alegre, en la localidad de Ordes, con el Atlético Montañeros como rival, pero el mal estado del césped obligó a variar el calendario. El encuentro se mantiene pero el escenario no será el mismo.

Compostela y Montañeros medirán sus fuerzas en el Anexo de San Lázaro a partir de las siete y media de la tarde de mañana, en lo que supondrá el segundo encuentro del conjunto blanquiazul ante sus aficionados.

Los santiagueses están cumpliendo todas las expectativas en este verano ya que su única derrota fue en su primer encuentro de pretemporada ante un Deportivo que estaba más rodado. Los tantos herculinos llegaron por medio de Gijselhart (minuto 18), Zaka (minutos 64 y 76) y Kevin, ya en el descuento.

El segundo compromiso veraniego de la esedé tuvo lugar en el campo do Doce de A Escravitude para disputar el Trofeo Villa de Padrón ante el Lalín. Un gol de Dani González mediada la primera mitad dio el triunfo al conjunto santiagués, que este año dirigirá desde el banquillo el extremeño Carlos de Lerma.

La siguiente parada del conjunto compostelanista tuvo lugar en Cambados para disputar un triangular que bien podría dar la medida del equipo por dos cuestiones, una de ellas es que avanzan las sesiones de entrenamiento para configurar el plantel sobre el césped según los deseos del entrenador y, por otro lado, el nombre de los rivales ya que enfrente estarían el Fabril Deportivo, de superior categoría, y el Arosa, que se disputó el ascenso con la esedé en la pasada temporada y que, al igual que los blanquiazules, competirá esta temporada en Segunda RFEF.

Enl conjunto de Carlos de Lerma sumó su segundo trofeo del verano tras llevarse el Triangular Vila de Cambados disputado en el municipal de Burgáns.

En su primer compromiso se midió al filial deportivista. Goris rescató un pase de Edu para abrir el marcador en el minuto 1. Un penalti evitable de Álex Gil dio la posibilidad de empatar a un Fabril que no desaprovechó la ocasión. Martín Ochoa establecía la igualada en el minuto 37, pero Manu Rivas adelantaba casi al instante al Compostela. La réplica deportivista tardó lo mismo que la santiaguesa: dos minutos. Guerrero aprovechó un momento de jaleo en área picheleira y con un disparo cruzado hizo que el choque se decidiera desde los once metros. Nueve penaltis necesitó el Compos. Edu González, Parapar, Dani González, Rivas, Goris, Álex Gil, Damián Noya, Mario Hermo y Miguel Prado no fallaron. Edu Sousa detuvo el lanzamiento de Pablo García, noveno lanzador deportivista, y le dio el triunfo a la esedé.

Después del empate en el choque que inauguró el torneo entre Fabril y Arosa, que finalizó con empate a un gol y decidiría a su favor el Arosa en la tanda de penaltis, el encuentro entre los de Vilagarcía y los de Santiago se convertía en una auténtica final. En el minuto 44, a uno de la conclusión, Buba conectó con el canterano Turbi para encontrar la portería defendida por un Chema Leobalde que respondió con creces, pero que no pudo evitar el tanto en el rechace. A placer.

Y después del encuentro de mañan ante el Atlético Montañeros, el Compostela todavía tendrá tres citas más antes del comienzo de la competición en San Lázaro ante el Marino de Luanco el próximo 6 de septiembre.

La esedé jugará en Val do Dubra el próximo sábado, a las siete de la tarde, ante la UD Ourense de Primera Federación. Seguirá con su pretemporada en Arzúa el día 28 de agosto, a las siete de la tarde, con el Estradense de Tercera RFEF como rival. Y finalizará su preparación al día siguiente, 29 de agosto, en horario por determinar, en el estadio de San Lázaro frente al Ourense CF, que será rival del Compostela esta temporada.