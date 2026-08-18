Tenis
Dani Mérida pierde ante Fritz y se despide de Cincinnati
El tenista español cae ante Taylor Fritz (6-3 y 6-4)
Europa Press
El tenista español Dani Mérida se ha despedido en tercera ronda del torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo ATP Masters 1.000 de la temporada, después de caer este martes ante el estadounidense Taylor Fritz (6-3, 6-4), sexto cabeza de serie del torneo norteamericano.
El madrileño, número 40 del mundo, sucumbió tras una hora y 23 minutos con el número nueve del ranking ATP, frente al que no pudo aprovechar ninguna de las dos bolas de 'break' de las que dispuso durante todo el encuentro.
La primera de ellas llegó en el quinto juego del set inicial, en el que a Fritz le bastó un quiebre en el juego siguiente para adelantarse en el partido. Ya en la segunda manga, Mérida volvió a dejar pasar una oportunidad de rotura con 1-0 a favor, pero poco después se defendía de tres pelotas de 'break' del estadounidense.
Con 2-2 y al servicio, el español vio cómo si rival conseguía romperle el saque, y el golpe resultó letal. Fritz fue cocinando su victoria, un camino que se detuvo durante algunos minutos con 5-3 para atender a un espectador en la grada, pero que fue inevitable.
Mérida piensa ya en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, y deja a Rafa Jódar como el único representante de la 'Armada' en Ohio.
Fuente: El Periódico
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
- Los 113 años de historia de Comercial Tojo se resisten a la nueva realidad del casco histórico: “Quien me da de vivir son los vecinos de Santiago”
- Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre
- La fiesta gastronómica que te hará salivar (y mucho) esta semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música
- El aeropuerto de Santiago amplía su mapa internacional antes del Xacobeo
- De la dirección de la Universidad de Santiago a la gestión del Centro de Supercomputación de Galicia: María Pilar Martínez García será la primera gerente del Cesga
- El coste para urbanizar las parcelas del nuevo barrio del Ensanche Norte de Santiago: en el entorno de los 150 euros el metro cuadrado
- Miles de personas agotan en apenas tres horas las existencias de la Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz