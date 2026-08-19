El Compos salva un penalti, pero no evita el empate

La SD Compostela sumó un empate (1-1) ante el Atlético Montañeros en una nueva prueba de pretemporada en la que volvió a ofrecer dos caras bien distintas. El conjunto de Carlos de Lerma fue superior durante buena parte del primer tiempo, se adelantó por medio de Parapar y controló el encuentro con criterio, pero el cuadro coruñés elevó el ritmo tras el descanso y acabó encontrando la igualada en el minuto 85.

El encuentro, inicialmente previsto en Vista Alegre, tuvo que trasladarse al Anexo San Lázaro II por el estado del terreno de juego y se disputó a puerta cerrada. De Lerma apostó de inicio por Edu Sousa; Mario Hermo, Miguel Prado, Damián Noya, Manu Rivas; Ces Cotos, Dani González, Uzal; Parapar, Buba y Álex Gil.

La intensidad marcó los primeros minutos. Los dos equipos presionaron muy arriba, aunque el Compostela fue encontrando soluciones a través del toque y de una salida de balón paciente. Una falta lateral permitió avisar pronto y, en el minuto 4, Parapar dispuso de una buena ocasión tras un centro de Mario Hermo que obligó a intervenir al guardameta. Poco después, Dani González cabeceó muy cerca del poste.

El premio al mejor arranque blanquiazul llegó en el minuto 18. Manu Rivas lanzó una magnífica diagonal hacia Mario Hermo, que controló y centró al área. Allí apareció Parapar, que con un amago se deshizo de su defensor y batió al portero para colocar el 1-0.

A partir del tanto, el Compos pasó a dominar con claridad. Supo escapar de la presión del Montañeros, manejó el balón con criterio y apenas permitió que su rival amenazase a Edu Sousa antes del descanso. Los de De Lerma ofrecieron una primera mitad seria, con la defensa adelantada y capacidad para imponer el ritmo.

La segunda parte cambió el guion. De Lerma movió el banquillo en dos tandas, con cinco cambios al descanso y otros cinco avanzada la reanudación. El carrusel alteró el ritmo del choque. El Montañeros ganó velocidad y profundidad, obligando al Compos a defender más cerca de su área. Aun así, los santiagueses tuvieron una ocasión clarísima para sentenciar alrededor de la hora de partido. Parapar protagonizó una gran acción y centró para Edu González, que regateó al portero y cedió atrás para Álex Gil. Su remate, con el guardameta ya superado, fue despejado de cabeza por Jorge bajo palos.

El Montañeros siguió creciendo y en el minuto 78 dispuso de una oportunidad inmejorable para empatar desde el punto de penalti. José Carballude ejecutó la pena máxima, pero Edu Sousa adivinó el lanzamiento y evitó momentáneamente el 1-1.

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La resistencia compostelanista terminó cediendo en el minuto 85. Axel recibió un pase dentro del área y cruzó el balón lejos del alcance de Edu Sousa para establecer el empate definitivo. El Compos cerró así otra prueba útil de pretemporada, con una primera mitad de buen nivel y una segunda en la que el Montañeros consiguió castigar la pérdida de control blanquiazul.