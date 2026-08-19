El Monbus Obradoiro U22 se presenta en sociedad

Ya es una realidad. El Monbus Obradoiro competirá en la Liga U, de carácter formativo para jugadores sub-22. Tanto es así que mañana mismo presentarán en sociedad el proyecto en una rueda de prensa en la que participará Pepe Casal, presidente de la Fundación Obradoiro, y Martín Guerreiro, entrenador del equipo.

La participación de los picheleiros en este proyecto era otra de las incógnitas de la temporada venidera. Por delante, estaba el proyecto de ACB y, una vez estructurado, tocaba valorar esta iniciativa. Leyma y Breogán la rechazaron, algo que ya habían hecho los lucenses el pasado curso. La duda estaba en el Obra, que ya apuntaba a que lo estudiaría y que lo veían viable, pese a ser una competición a nivel nacional.

Finalmente, se confirmó. La entidad compostelana anunció que formaría parte de la Liga U y desde la propia competición confirmaban la noticia. Con ello, el club dio a conocer a los integrantes del equipo. Los jugadores serán: Álvaro Soneira (Base), Pedro Baddini (Base), Pablo Rodríguez (Base/Escolta), Hugo Sánchez (Alero), Hadrián Mateo (Alero), Miquel González de Ubieta (Escolta/alero), Mateo Cambón (Ala-pívot), Louis Riga (Ala-pívot), Illya Butenko (Interior) y Malang Badji (Pivot). Los jugadores de la cantera completarán el plantel.

De ellos, los fichajes son Pablo Rodríguez, quien aporta experiencia en Primera FEB y una gran capacidad ofensiva; Miquel González de Ubieta, fichaje procedente de la cantera del FC Barcelona e internacional con la selección española. Llega para asumir un papel importante.; y Louis Riga, fichaje francés, muy físico y competitivo, llamado a asumir protagonismo.

Guerreiro, con su sexta temporada en la estructura del club y tres campañas como entrenador en Tercera FEB, estará acompañado por Jesús Montero como entrenador ayudante, en la que será su cuarta temporada en el club y la tercera al lado de Guerreiro. Como entrenador ayudante y analista contará con Pablo Cereijo. El área de preparación física correrá a cargo de la Clínica Momentum, con la supervisión de Adrián González y Ángel Parada como preparador físico del equipo, mientras que Julio Santiago será el responsable de la fisioterapia.

El Obradoiro queda encuadrado en el Grupo B junto a Kids&Us Manresa, Joventut Badalona, Amara Lleida, Bilbao Basket, UCAM Murcia Juver y Unicaja Alhaurín de la Torre. Por su parte, el Grupo A estará formado por Real Madrid, Barça Atlètic, Burgos Grupo de Santiago, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, Valencia Basket y Bàsquet Girona.

De este modo, el filial contará con una liga adaptada para optimizar su desarrollo, de mayor calado para atraer talento y que podría servir de ‘trampolín’ para que algún jugador pueda subir a ayudar al primer equipo, si Diego Epifanio lo precisase.

En la presentación del equipo de este jueves se darán a conocer más claves de este proyecto, que espera ser importante para el club de cara al desarrollo de una cantera que lleva tiempo mostrando brotes verdes.