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El español Alejandro Davidovich no competirá en el Abierto de Estados Unidos

El tenista malagueño ya se ha perdido la gira norteamericana por problemas en la espalda

El tenista malagueño Alejandro Davidovich.

El tenista malagueño Alejandro Davidovich. / EFE

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Efe

Miami

El español Alejandro Davidovich no competirá en el Abierto de Estados Unidos, según anunció este jueves el torneo, debido a los problemas de espalda que padece en los últimos meses y que le han hecho perderse la gira norteamericana.

"Alejandro Davidovich Fokina se ha retirado del cuadro principal individual masculino del US Open. Alexei Popyrin pasa al cuadro principal", indicó en un comunicado la organización.

El ATP 250 de Umag, en julio, fue el último torneo que disputó el número 27 del mundo, quien no ha logrado recuperarse a tiempo de sus problemas físicos.

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El tenista español alcanzó la segunda ronda hace un año en el Abierto de Estados Unidos, una competición en la que nunca ha logrado pasar de octavos de final en seis apariciones en el cuadro principal.

Fuente: El Periódico

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