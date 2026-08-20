"Noruega es un destino espectacular para pescar; tiene ríos y lagos con peces para aburrirse"

José Manuel Socastro Gens (Rois, 1973), integrante del club W. Latorre de Padrón y uno de los referentes de la pesca a mosca en Galicia, acaba de proclamarse por segunda vez consecutiva con España campeón del mundo en la categoría Master en el Mundial celebrado en Noruega, un título que suma al oro conseguido el año pasado en el campeonato celebrado en España. A sus 53 años, este padronés prepara ahora el Campeonato de España de la categoría, que se celebra a final de mes en Asturias y que es el que da el billete para el Mundial del próximo año.

¿Cuál de los dos Mundiales conseguidos es más especial?

Cualquiera de los dos, no sabría escoger uno. Quizás el primero por ser precisamente el primero y ser en Asturias, además de acabar segundo a nivel individual. Pero en todo caso fueron dos experiencias muy diferentes. Cuando te clasificas para un Mundial y ves que es en España piensas: "Que pena no poder viajar fuera y pescar en otro país". Y después llega la oportunidad de pescar en Noruega y ya ves que es otra historia muy diferente.

¿Y qué tal Noruega para pescar?

Noruega es espectacular. Aquello es para ir una semana de viaje a disfrutar. Es una pasada porque hay ríos y peces para aburrirse. Además, allí todas las gestiones y papeleos para pescar son muy fáciles: hay una página web en la que entras y tienes ya el catálogo de ríos y lagos por zonas, sacas el permiso al lugar dónde quieres ir y en un momento está. Además, son permisos por menos de 20 euros, al menos en las zonas donde pescamos nosotros. Quizás las aguas salmoneras sean más caras.

Las imágenes mostraban que los ríos del Mundial eran enormes, con decenas de metros de ancho, mucha agua... Un escenario muy diferente a Galicia.

Ese era el miedo más grande que tenía. Aquí en Galicia estamos acostumbrados a pescar ríos pequeños... En mi zona tenemos el Ulla como ejemplo de río grande, pero aquello no tiene nada que ver. Por suerte los pillamos bien de caudal y eso hacía que fuesen prácticamente accesibles en todo los sitios. Desde fuera veías el río y asustaba, pero después ibas entrando en él y podías vadear sin problema. Una vez dentro, ibas buscando las zonas donde suponías que estaban los peces. Hay que tener en cuenta que allí el 70% de los peces del campeonato eran tímalos, que aquí no tenemos, y el 30% truchas, así que también era distinto a nuestra pesca de Galicia y España.

¿Y cómo se pescaban?

Allí los pescadores son más de spinning y los que pescan a mosca lo hacen mucho a ninfa. Nosotros probamos a pescar a mosca seca y como los peces no están acostumbrados a ello, pues picaban muy bien. Desde los entrenamientos comprobamos ya que los tímalos subían bien a las moscas de superficie. El problema de esos peces era dar con ellos, así que tuvimos que cambiar el chip de pesca: buscar zonas de agua más profundas, que cubrieran más de la cintura, porque allí se concentraban. Eso sí: cuando dabas con ellos era más fácil pescarlos.

El equipo campeón Además del gallego José Manuel Socastro, la selección española en el Mundial de Noruega estaba integrada por Jordi Oliveras (Cataluña), Pablo Castro Pinos (León), Juan José de la Fuente 'Boti' (Asturias), Unai Urkía (Euskadi) y Míchel Vitoria (La Rioja), con el aragonés Fernando Zaragoza como capitán.

"Con cualquier caja de moscas que uses en los ríos de Galicia puedes pescar en Noruega"

¿Se usaban las mismas moscas que en Galicia?

Sí. En ese sentido es como aquí. Con la caja de moscas de Galicia puedes ir a pescar a Noruega. Eso sí, con tamaños grandes, ya que pescábamos con moscas en un anzuelo del 12, que aquí no se usa mucho.

A nivel individual Socastro hizo un gran Mundial: en tres mangas que pescó hizo dos primeros puestos y un cuarto.

Sí. El cuarto puesto fue el primer día, en el río Femundselva. Me pilló algo despistado porque era un río muy grande y complicado, ya que era muy igual. No había rotos o corrientes que te marcaran las posturas de los peces, así que tenías que buscarlos hasta dar con ellos. Me tocó además un tramo al que fui sin referencias, así que se complicó algo, también porque mi control que estaba muy lejos y tuve que llevar los peces a mucha distancia para medir.

En todo caso, España fue líder desde el primer día del Mundial con autoridad y el compañero de equipo Jordi Oliveras a nivel individual también.

¡Jordi Oliveras iba muy sobrado! Él lleva muchos Mundiales a cuestas, pescando por todo el mundo, y esas horas de río en tantos escenarios distintos valen mucho en este tipo de competiciones. Se decía que en Noruega iba a ser un Mundial muy físico, por los ríos grandes, la corriente, las piedras... Parecía que podía ser una prueba más idónea para Pablo Castro Pinos en ese sentido, pero yo ya vi desde el primer día que Oliveras tenía muchas opciones de ser campeón del mundo, como así fue.

El gallego, en plena acción / Cedida

"Doy importancia a los Mundiales, pero a mí lo que me gusta es disfrutar de la pesca"

Usted lleva dos campeonatos del mundo y parece que no le da importancia. Ya sabemos que la pesca no es fútbol, pero algo de mérito tendrá, ¿no?

A ver, sí que le doy importancia. El Mundial de este año fue una experiencia muy buena, con una convivencia genial de la selección y nos lo pasamos muy bien. Yo participé solo en dos mundiales, porque como competidor fue algo tardío. A mí lo que me gusta, sobre todo, es disfrutar de la pesca.

España y Galicia tienen un nivel enorme de pesca en río, como se ve en todas las competiciones.

Sí. Hoy cualquiera pescador que entre en el equipo, llevando una buena base de gente que sepa lo que hay que hacer, es garantía de que se hará una buena competición.

Ahora toca preparar el Campeonato de España en Asturias. ¿Cómo lo lleva?

Se celebra a final de mes en los ríos Caudal y Trubia y la verdad es que no hay mucho que preparar. Son ríos que conozco bien y, tal y como están de bajos de agua, posiblemente sea un Nacional donde influirá más que ninguna otra cosa el sorteo de tramos y horarios de pesca.