Max Verstappen se queda en Red Bull y renueva hasta 2030

Max Verstappen ha elegido el gran premio de los Países Bajos, el último que disputa en casa, para anunciar la extensión de su actual contrato con Red Bull, que vencía en 2028 y ha ampliado hasta 2030. Tras el parón del verano, la F1 vuelve a escena con muchas novedades y especialmente en clave de mercado, ya que después de que Williams confirmara las renovaciones de Alex Albon y Carlos Sainz, ahora es Verstappen el que despeja las incógnitas de su futuro. El siguiente gran anuncio puede ser el de Fernando Alonso y Aston Martin.

El tetracampeón neerlandés ha sido uno de los pilotos más críticos con la nueva era de monoplazas y su decepción le hizo plantearse su continuidad en la categoría reina del automovilismo. Además, también tenía dudas con el rendimiento de Red Bull RB22, que hasta la fecha no le ha permitido pelear con regularidad por las victorias.

Su manager Raymond Vermeulen y su padre Jos tantearon Mercedes y McLaren, pero las negociaciones no fueron más allá y Max, de 28 años, seguirá en el equipo que le dio la alternativa en la Fórmula 1. Verstappen se unió al Programa Junior de Red Bull en 2014 y debutó con el primer equipo en el GP de España de 2016. Tras ganar su primer título Mundial en 2021 renovó hasta 2028 y ahora ha prorrogado su acuerdo con la marca de bebidas energéticas hasta 2030 con una sustancial mejora de las condiciones económicas.

"Estoy muy contento con la extensión de mi contrato. Contamos con un equipo excepcional y me entusiasma seguir trabajando con todos para volver a la cima. Este sigue siendo el objetivo final por el que todos hemos estado trabajando y que continuaremos persiguiendo. Quiero agradecer a Red Bull, a Laurent y a todo el equipo de Oracle Red Bull Racing por la confianza que han depositado en mí", afirma Verstappen en el comunicado oficial de Red Bull.

"Siempre lo he dicho: el equipo es como una segunda familia para mí y me siento como en casa. Llegué al equipo con la esperanza de ganar carreras. Lo que hemos logrado juntos ha sido simplemente maravilloso y hemos compartido muchos momentos increíbles, además de ganar cuatro Campeonatos Mundiales. Continuar este camino con el mismo equipo con el que he estado toda mi carrera es realmente especial y algo que siempre he querido hacer", ha subrayado.

"Llevar trabajando con Laurent (Mekies) más de un año ha sido fantástico; veo claramente la visión que tiene para el equipo. Todos en Milton Keynes creen en lo que estamos construyendo y estoy deseando empezar la siguiente etapa, luchando por más victorias y compitiendo por campeonatos mientras seguimos dando forma al futuro de este equipo. Hacer este anuncio durante el último Gran Premio en Zandvoort es un gran momento también para mí. Ojalá podamos ofrecer a los aficionados una despedida especial en la última carrera", cierra el piloto neerlandés.

"Que Max continúe con nosotros y que conservemos al mejor piloto de la parrilla es una noticia fantástica para todos en Red Bull, Oracle Red Bull Racing, así como para la Fórmula 1 y el automovilismo en general", ha señalado el jefe de equipo, Laurent Mekies.

"Muy pocas alianzas en el deporte logran lo que Max y este equipo han conseguido. Desde el principio, Max ha encarnado todo lo que hace especial a Oracle Red Bull Racing: una competitividad inquebrantable, una determinación implacable y el coraje para desafiar las convenciones. Su impacto en nuestro equipo y en la historia del automovilismo de Red Bull ha sido transformador, y ha sido fundamental para todo lo que hemos logrado juntos", ha señalado.

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"La decisión de continuar nuestro camino juntos se basa en la confianza que Max y el equipo han forjado a lo largo de los años. Esta relación, forjada a través de éxitos en campeonatos, intensas batallas y momentos desafiantes, no ha hecho más que fortalecerse, convirtiéndose en una de las mayores historias de éxito de la Fórmula 1. Pero aún no hemos terminado. Hay más carreras que ganar, más hitos que alcanzar y más historia que escribir. Juntos, seguimos superándonos con la misma determinación que nos llevó a la cima de este deporte y con una fe aún mayor en lo que podemos lograr. Mucho evolucionará a medida que avancemos, pero nuestra ambición permanece intacta: unidos por una misma dirección, una misma visión, un mismo equipo", afirma el francés.

Fuente: Sport