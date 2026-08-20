El Obradoiro estrena su proyecto U22 con la cantera como puente hacia el primer equipo

El Monbus Obradoiro presentó este jueves su nuevo proyecto para la Liga U22, una competición que el club afronta con ilusión y con un objetivo muy definido: reforzar el camino entre la cantera y el primer equipo. Pepe Casal, director de la Fundación Obradoiro; Camilo Riveiro, director de categorías base del club; y Martín Guerreiro, entrenador del nuevo conjunto U22, fueron los encargados de presentar en Sar una apuesta que supone un nuevo paso adelante dentro de la estructura formativa de la entidad compostelana.

Casal llevó el peso de una comparecencia en la que destacó tanto la oportunidad que supone la nueva competición como el crecimiento experimentado por la cantera obradoirista durante los últimos años. El club compostelano será, además, el único representante gallego en la Liga U22, una circunstancia que recibió con orgullo, aunque reconoció que le habría gustado contar con más equipos de la comunidad.

“Nos llena de alegría y de satisfacción poder participar en esta Liga U22. Somos el único equipo gallego, aunque a mí me gustaría que hubiese dos equipos más, por aquello de tener dos desplazamientos más cortos y por lo bonito que sería la rivalidad, ver también en la U22 la competitividad que existe entre los tres equipos gallegos, en el mejor sentido de la palabra”, explicó.

Casal puso especialmente en valor el trabajo desarrollado durante los últimos años para que el Obradoiro pudiese estar ahora en condiciones de asumir un proyecto de estas características. La construcción de una estructura de cantera, el sistema de becas y el crecimiento logístico de la Fundación han sido, a su juicio, fundamentales.

“Hemos podido hacerlo gracias a que, como hormiguitas, desde que cogimos el proyecto de la Fundación y de la cantera, y sobre todo gracias al apoyo del presidente y del Consejo de Administración, hemos ido creciendo y creando una infraestructura a nivel logístico que nos ha permitido poder participar. Sin esta infraestructura creada a lo largo de estos años sería imposible”, señaló.

El responsable de la cantera también destacó los últimos resultados obtenidos por los equipos de formación. “El año pasado quedamos campeones gallegos en infantiles, cadetes y júniors por primera vez en la historia y este año, con muchas más dificultades, conseguimos volver a repetirlo. Esto es algo que históricamente nunca había pasado”, apuntó.

Más allá de los resultados, Casal incidió en que el verdadero sentido de la nueva U22 será nutrir al primer equipo. El Obradoiro cuenta ya con seis jugadores de esta edad participando en la pretemporada a las órdenes de Epi, una circunstancia que permite elevar el nivel de los entrenamientos y facilita la integración progresiva de los jóvenes.

“Ahora mismo, en la pretemporada del primer equipo, hay seis jugadores U22 ayudando en los entrenamientos. Sin estos seis jugadores el primer equipo tendría dificultades para poder entrenar como Dios manda y tendría que contratar a jugadores foráneos para que ayudasen. A Epi le gusta durante la temporada regular entrenar con 15 y la U22 le va a suministrar jugadores para poder completar esos 15”, afirmó.

Casal fue todavía más claro al definir la filosofía del proyecto: “Va a haber tres que estarán siempre con el primer equipo y, si hay lesionados, hay problemillas o bajas, subirán dos o tres. Ese es el objetivo fundamental de esta U22: ayudar al primer equipo. Nuestra cantera no tendría sentido si no pudiésemos estar al servicio del primer equipo”.

La nueva competición también permitirá al Obradoiro confeccionar su plantilla con mayor margen que en anteriores etapas. Casal recordó las dificultades que encontró el club para formar el equipo que competía en Liga EBA y destacó que ahora sí han podido acudir al mercado con criterios más específicos.

“El año pasado tuvimos que coger los jugadores que nos ofrecieron. Ahora, afortunadamente, hemos podido escoger. Y cambia mucho la cuestión. Tú escoges, de un abanico de jugadores, los que más te interesan para reforzar determinados puestos”, explicó.

El club quiere además que la metodología de trabajo sea común desde las categorías inferiores hasta el primer equipo. Alberto Estévez asumirá una función de coordinación para que los equipos compartan sistemas, conceptos y ejercicios con los que trabaja Epi.

“La idea es que todos los equipos jueguen exactamente igual, con los mismos sistemas y los mismos ejercicios de entrenamiento que el primer equipo. De forma que cuando Epi necesite jugadores, los que se incorporen puedan participar perfectamente, y que los júniors que pasan al U22 conozcan los movimientos y la filosofía”, señaló Casal.

Martín Guerreiro, que ya ha iniciado el trabajo con el grupo, destacó por su parte que la plantilla se encuentra en plena adaptación a una competición diferente a la de la pasada temporada.

“Ya empezamos los entrenamientos el lunes con el resto de jugadores que no están con el primer equipo, más los júniors. En un mes empieza la competición y tenemos que adaptarnos, porque es distinta a la de Tercera FEB que teníamos la temporada pasada. Estamos trabajando duro y conociendo a los chicos que se sumaron”, explicó.

Otro de los factores decisivos para entrar en la Liga U22 es el respaldo económico que acompaña a la competición. Casal señaló que existe una ayuda de 200.000 euros del Consejo Superior de Deportes que permite cubrir una parte importante de los gastos.

“Hay una ayuda del Consejo Superior de Deportes de 200.000 euros para el equipo U22 que cubre muchísimas cosas: viajes, desplazamientos, comidas y manutención e incluso, para los que sean universitarios, su matrícula. No se pagan arbitrajes, y eso supone un ahorro importante con respecto a la Tercera FEB”, detalló Casal.

El Obradoiro disputará sus encuentros como local en Sar, principalmente por las exigencias de la competición en materia de publicidad y adaptación de la pista. Los partidos se celebrarán preferentemente los viernes, aunque los horarios dependerán finalmente de la ACB y podrán trasladarse al sábado.

En cuanto al acceso de los abonados, Casal explicó que el club todavía no ha adoptado una decisión definitiva, aunque apuntó cuál sería la mejor opción: “Imagino que los socios tendrán acceso gratis. Sería lo lógico. Es un tema que no hemos hablado todavía, pero por lógica intentaremos que puedan estar presentes en esta liga”.

Con el estreno en la U22, el Obradoiro abre así una nueva vía para acelerar la formación de sus jóvenes y acercarlos a una plantilla ACB que, desde esta misma pretemporada, ya empieza a beneficiarse del nuevo proyecto.