Veinte atletas con ficha gallega entran en el ‘top 10’ nacional

Continúa avanzando este mes de agosto una vez celebrados los Campeonatos de Europa de Birmingham, una cita en la que participaron un total de seis atletas gallegos con resultados dispares.

Sin tener en cuenta los registros en la competición en la ciudad británica, esta campaña sitúa a veinte atletas con ficha gallega dentro del Top 10 estatal de la categoría absoluta, en una relación que vuelve a poner de manifiesto el excelente nivel del atletismo de nuestra comunidad en especialidades tan diversas como los lanzamientos, el medio fondo, la marcha, las pruebas combinadas o los saltos.

Entre los nombres más destacados figura Belén Toimil, que continúa liderando con autoridad el ranking español de lanzamiento de peso. La atleta gallega tiene como mejor marca de la temporada los 17,80 metros logrados el pasado 25 de febrero en la localidad checa de Nehvizdy, un registro que le permite mantenerse en el primer puesto de la clasificación estatal. En la categoría Sub23, Xiana Lago ocupa también una posición de privilegio. La gallega lanzó este año hasta los 14,54 metros en Sabadell, marca que la sitúa entre las ocho mejores del ranking RFEA.

En la categoría masculina, el referente gallego es el plusmarquista absoluto Fernando Vallines, que firmó este año un mejor registro de 17,53 metros, instalándose igualmente entre los mejores especialistas estatales.

El concurso de jabalina presenta una importante presencia gallega en los primeros puestos del ranking. El liderazgo corresponde a la olímpica Yulenmis Aguilar, que este año regresó a la máxima competición después de una intervención quirúrgica que la mantuvo durante un largo período alejada de las competiciones. Con apenas un reducido número de lanzamientos en esta campaña, Aguilar ya consiguió situarse en el primer puesto del ranking español con un mejor registro de 61,83 metros, dejando además la sensación de que aún tiene margen para mejorar esa marca en el tramo final de la temporada. En la segunda posición aparece Yiset Magali Jiménez, atleta colombiana con ficha gallega, que lanzó hasta los 60,54 metros, consolidando una destacada presencia gallega en una prueba en la que el atletismo de la comunidad vuelve a demostrar su potencial. También figura en el Top 10 Paula Piñón, autora este año de un mejor lanzamiento de 46,73 metros que la hacen un año más merecedora de puestos importantes.

En el lanzamiento de disco, el atleta ecuatoriano con ficha gallega Juan José Caicedo ocupa la segunda posición del ranking RFEA gracias a los 64,44 metros logrados a principios de este mes en la localidad portuguesa de Leiria. Por su parte, Carlos Revuelta se mantiene un año más entre los principales especialistas estatales del lanzamiento de martillo. El atleta, que compagina su carrera deportiva con la labor de entrenador, firmó en febrero, en Castellón, un mejor registro de 62,40 metros. En el martillo femenino, la cada vez más competitiva Blanca Pereira alcanza el tercer puesto del ranking español con una marca de 63,70 metros, un registro que confirma su progresión y su consolidación entre la élite estatal. Junto a ella aparece Aixa Corbacho, que regresaba de Lima el pasado mes de junio con un lanzamiento de 61,07 metros, marca que la sitúa en la séptima posición del ranking RFEA.

En el medio fondo, Adrián Ben continúa instalado en la élite nacional e internacional tanto en los 800 como en los 1.500 metros. En la distancia corta, el atleta gallego consiguió este año bajar de la barrera de los 1:45. El pasado 16 de mayo paró el reloj en 1:44.45, un registro que lo sitúa en la tercera posición del ranking español.

En los 1.500 metros, distancia en la que centra buena parte de su preparación y en la que se proclamó campeón de España, Ben firmó un excelente 3:32.66 el pasado 3 de julio en Francia.

En las pruebas de fondo destaca la presencia de la hispanovenezolana Edymar Brea, recientemente protagonista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde consiguió dos medallas. Brea realizó el pasado 23 de mayo en Bruselas un tiempo de 15:43.31 en los 5.000 metros, una marca que la coloca en la séptima posición del ranking español, confirmando su regularidad y su excelente momento competitivo.

En las pruebas de fondo con obstáculos destaca también la entrada en el Top 10 de una de las atletas gallegas con mayor proyección. Demeku Paniagua, natural de O Pino, fue capaz de correr este año los 3.000 metros obstáculos en 10:19.39, un registro que confirma su progresión y le permite hacerse un hueco entre las mejores especialistas españolas.

La marcha atlética continúa dejando excelentes noticias para el atletismo gallego. En la distancia de medio maratón, Antía Chamosa logró en Cieza la segunda mejor marca española de la temporada, con un registro de 1:33:45, solo por detrás de María Pérez. Sobre la misma distancia, Aldara Meilán está protagonizando una magnífica temporada que la posiciona en la élite mundial. La atleta gallega se sitúa actualmente a apenas 59 segundos de la mejor marca estatal, ocupando el cuarto puesto del ranking.

En la categoría masculina, Dani Chamosa ocupa también la cuarta posición, en este caso en la distancia de maratón marcha, modalidad que está llamada a formar parte del programa olímpico junto con el medio maratón marcha. El gallego presenta este año una mejor marca personal de 3:13:10.

En las pruebas combinadas, Gerson Vidal Izaguirre, recientemente nacionalizado español, se sitúa en el tercer puesto del ranking nacional de decatlón con una suma de 7.679 puntos, alcanzada en Arona el pasado mes de junio. El atleta hispanovenezolano también consigue un destacado registro en los 110 metros vallas, una de sus especialidades, con un tiempo de 13.74, marca que le permite entrar igualmente en el Top 10 español de esta disciplina.

Los saltos aportan también tres nombres gallegos a las primeras posiciones de los rankings estatales.En longitud, Sergio Coello firmó el pasado 13 de julio un mejor salto de 7,85 metros, situándose entre los especialistas más destacados del país.

En el triple salto, la nicrariense Alba Cuns continúa con su progresión mientras entrena y se forma en los Estados Unidos. La gallega consiguió este año una mejor marca de 13,27 metros, suficiente para situarse entre las diez mejores saltadoras del Estado.

Por su parte, Manuela Blanco continúa con su progresión en el salto con pértiga. La atleta se instaló este 2026 en la barrera de los 4,00 metros, un registro que le permite cerrar el Top 10 nacional de la especialidad.

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Los datos de este balance permiten poner en valor una realidad que se está consolidando año tras año: el atletismo gallego cuenta con presencia habitual en las primeras posiciones de los rankings estatales en numerosas especialidades.Veinte atletas entre los diez mejores de España suponen una representación especialmente significativa y que abarca tanto a especialistas consolidados en la élite como a deportistas que están completando sus primeros pasos hacia la máxima competición.