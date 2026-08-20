De Vicente y Cotos aspiran a todo con el Compostela

La plantilla del Compostela se tomó este jueves un pequeño respiro después del encuentro disputado el día anterior frente al Montañeros que se saldó con un empate y en el que el equipo santiagués dejó una muy buena impresión en la primera mitad con un alto nivel a la hora de manejar la salida de balón con muy buen criterio.

La familia compostelanista se reunió en una comida de grupo en La Galiciana, en donde entregó una camiseta a su copropietario Fernando Fraga, pero minutos antes en el mismo escenario tuvo lugar la presentación oficial de Rafa de Vicente y Ces Cotos.

Rafa de Vicente (Málaga, 18 de julio de 1993) es un trotamundos. Se inició en el Atlético Malagueño y tras una importante lesión de rodilla militó después en el Real Murcia jugando la promoción de ascenso a Segunda División, Recreativo de Huelva, Rácing de Santander logrando el ascenso a Segunda División, UCAM Murcia, Deportivo de A Coruña jugando el play off de ascenso a Segunda División, San Sebastián de los Reyes, Marbella con ascenso a Primera RFEF, San Fernando y La Unión Atlético.

Centrocampista de 33 años y 1,80 metros de estatura, se está adaptando y hasta dice con soltura aquello de que «si chove que chova» haciendo gala de la retranca gallega, aunque con acento andaluz.

Su primer contacto con la capital compostelana y su nuevo equipo se puede calificar de muy positivo ya que él mismo indica que «conocía la ciudad un poco de alguna visita. Sin mucho más. Pero estoy muy contento. El club también me ha sorprendido para bien y los compañeros. La bienvenida ha sido muy buena y salvo algún que otro día de sol todo es positivo».

El futbolista malagueño dice que no le resultó difícil aceptar la propuesta del Compostela. «Semanas atrás ya estaba hablanco con Borja y coincidió el fichaje del Puma... ya por último fue lo que faltaba para que terminara de venir aquí».

Rafa de Vicente llevaba varios meses sin jugar cuando llegó a Santiago pero, como él mismo dice, hay que ir «poco a poco. Es cierto que tampoco he parado realmente porque aunque terminé en enero he seguido entrenando. Lo único que sí hace falta es coger ritmo de partido, que eso es fundamental y para eso está la pretemporada».

En cuanto a los rivales que esperan al Compostela, Rafa de Vicente señala que «de algunos sí que tengo más referencias de cuando estuve en el Racing, que jugamos mucho contra equipos vascos en campos bastante complicados. Pero nosotros ahí tenemos que imponernos. Y es cierto que son sobre todo salidas que no van a ser nada fáciles porque normalmente los equipos vascos suelen ser muy fuertes».

En cuanto a su visión sobre el equipo indica que lo que se encontró «me está gustando mucho. Creo que estamos cogiendo muy rápido los conceptos. Aparte lo estoy viendo muy atrevido y con ganas de jugar. Me está gustando mucho tanto el día a día como lo que estamos haciendo en los partidos».

César Alejandro Rodríguez Cotos (Barquisimeto (Venezuela), 7 de marzo de 2000), es conocido en el mundo del fútbol como Ces Cotos. Pese a nacer al otro lado del charco se considera gallego. Ingresó en la cantera del Deportivo para jugar en categoría alevín, donde estaría hasta finalizar la etapa juvenil en 2019, tras jugar en el equipo de Liga Nacional y en el División de Honor. Tras su paso por la Unión Deportiva Paiosaco y el Ourense CF recaló en el Olympiakos Volou de la Segunda Superliga de Grecia para regrrsar a España de la mano del Polvorín,. El filial lucense lo llevó el 23 de octubre de 2022 a debutar con el CD Lugo en Segunda División. Llega al Compostela procedente del Utebo.

Mediocentro de 26 años y 1,79 metros de estatura no dudó en aceptar la propuesta de la esedé. «Si te viene el Compostela, como vas a decirle que no, es un club histórico. Es muy complicado decirle que no. Podía seguir en el club que estaba muy bien, en Utebo, pero estos retos hay que cogerlos y veo una buena oportunidad para seguir progresando».

Ces Cotos viene de disputar tres play off de ascenso sin éxito, pero «creo que hay que ser ambicioso en la vida. Obviamente tenemos que ir con mucha humildad. El club acaba de ascender a Segunda RFEF pero sabemos en dónde estamos y las exigencias que hay aquí. Si no fue a la tercera será a la cuarta y si puede ser ascendiendo directo mejor».

El nuevo jugador blanquiazul, al que por cierto le encanta su nueva camiseta, sabe que para tener éxito deben superar a sus rivales, pero «veo un grupo muy igualado. No veo, como en otros años, un claro favorito. No lo veo. Veo mucha igualdad en la categoría, Los clubes vascos, después de la experiencia de jugar la temporada pasada contra ellos, son duros, pero creo sinceramente que podemos competir contra cualquiera. No veo un claro favorito».

En cuanto al equipo que se encontró al llegar, Ces Cotos reconoce que «llegué un poquito más tarde, los veía entrenar y ya sabía que aquí iba a haber mucha competencia, va a ser complicado entrar porque ves a la gente que no se ahorra una carrera, no se ahorra un esfuerzo. Y ahí es donde yo creo que está la diferencia entre quedar décimo o quinto. Veo muy bien al equipo, sobre todo entrenando, que luego se llevará a los partidos. Jugamos contra el Montañeros y creo que el equipo ha dado una buena imagen, ha metido mucho ritmo. Al final el resultado es lo de menos, es un partido de pretemporada. Está para sumar y meterle carga a las piernas».