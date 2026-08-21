Caleb Agada: «No tengo preferencia: puedo jugar al uno o al dos»

Caleb Agada ya ejerce como jugador del Monbus Obradoiro. El exterior nigeriano fue presentado este viernes como nuevo integrante del conjunto compostelano y, en sus primeras palabras como obradoirista, dejó claro que la permanencia en la Liga Endesa será la prioridad de la temporada.

«Una de las principales expectativas es permanecer en la ACB», afirmó Agada. El nuevo jugador del conjunto santiagués confía en que el equipo tiene capacidad para lograrlo si consigue mantener una línea regular durante el curso. «Creo que, si trabajamos, hacemos las cosas correctamente y somos consistentes, es posible. La principal expectativa es que sigamos en la liga», señaló.

Agada, que la pasada temporada compitió en la Liga Endesa con el Lleida, llega a Santiago con una amplia experiencia a sus espaldas y con una idea muy concreta sobre el papel que quiere desempeñar en el Obradoiro. En este punto de su carrera, asegura que las estadísticas personales han perdido importancia frente al rendimiento colectivo.

«Este es mi décimo año. Para mí, los números individuales ya no significan demasiado. Todo depende de que el equipo cumpla sus objetivos», explicó.

El internacional nigeriano puso el acento en su voluntad de ayudar al grupo y de sumar a la base construida por el Obradoiro la pasada campaña. «Si puedo ayudar al equipo a ser mejor, más positivo, más consistente y sumar a la gran base que tienen desde la última temporada; si puedo ayudar a mis compañeros y a mis entrenadores y conseguir que seamos un poco mejores, eso es lo importante», afirmó.

Buenas primeras sensaciones en Santiago

Agada también valoró positivamente sus primeros días en Compostela y su entrada en el nuevo vestuario. «Estoy muy agradecido y contento de estar aquí. Santiago es una gran ciudad y el equipo está muy bien», aseguró durante su presentación.

El jugador reconoció igualmente que antes de aceptar la propuesta obradoirista había recibido buenas referencias sobre su nuevo destino. «Me dijeron que es una ciudad pequeña, pero que el club es muy bueno, muy profesional y que está muy bien gestionado», explicó.

Sus informaciones previas sobre el Obradoiro coincidían en ese carácter profesional del proyecto. «Todo lo que he escuchado de todo el mundo es que es un club muy profesional y muy bueno. Creo que voy a disfrutar mucho aquí», añadió.

El nigeriano tiene además muy presente el punto de partida del equipo después del ascenso conseguido la pasada temporada. «Obviamente, viene de la segunda división la pasada temporada, así que el principal objetivo es permanecer en la liga», insistió.

Sin preferencias entre el uno y el dos

La polivalencia de Agada será una de las herramientas con las que contará Epi durante la temporada. El jugador puede actuar tanto como base como escolta y explicó que no tiene una preferencia especial por ninguna de las dos posiciones.

«Tenemos muchos jugadores polivalentes en el equipo. En algunos partidos probablemente jugaré más al dos y, en otros, más al uno. Pero para mí no importa», afirmó.

Su postura pasa por adaptarse a lo que demande cada encuentro y a las decisiones del entrenador. «En cualquier posición en la que me ponga voy a intentar jugar lo mejor posible y ayudar al equipo. No tengo ninguna preferencia», añadió.

«La ACB es una de las mejores ligas del mundo»

Agada mostró también su satisfacción por tener la oportunidad de continuar compitiendo en la Liga Endesa, una competición que situó entre las principales referencias del baloncesto internacional.

«Creo que la ACB es una de las mejores ligas del mundo. Es una liga muy táctica, con un baloncesto muy inteligente», sostuvo.

Para el exterior, estar en la máxima categoría española supone además una recompensa a su evolución a lo largo de su carrera. «En este momento de mi carrera me siento honrado de estar aquí, porque demuestra que he crecido como jugador y que puedo competir en una liga así», señaló.

«Es una de las mejores ligas y estoy agradecido de estar aquí», remató el nuevo fichaje obradoirista.

Ferrecal acoge la presentación

La presentación de Caleb Agada tuvo lugar en las instalaciones de Ferrecal, empresa que ha renovado su acuerdo de colaboración con el Monbus Obradoiro.

Juan Francisco Vázquez, director general de la firma, destacó la continuidad de la apuesta de Ferrecal por el club y por su cantera, mientras que Andrés García, director de marketing del Obradoiro, puso en valor la experiencia, polivalencia y capacidad del nuevo fichaje para actuar en diferentes posiciones exteriores.

El protagonismo, sin embargo, recayó en un Agada que fijó desde su primera comparecencia la línea sobre la que pretende construir su etapa en Santiago: trabajo, consistencia y rendimiento colectivo para que el Obradoiro continúe en la Liga Endesa.