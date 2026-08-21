Gran salto de Alonso y Aston Martin en Zandvoort

El líder del Mundial Kimi Andrea Antonelli ha sido el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de los Países Bajos, la única de todo un fin de semana que vuelve al formato al sprint.

El piloto italiano de Mercedes ha superado a Lando Norris por 121 milésimas, a George Russell por 125 y a Lewis Hamilton por casi dos décimas en una hora de rodaje que se ha disputado en seco, aunque la lluvia caída durante la mañana, ha obligado a los pilotos comenzar con gomas intermedias.

En la simulación de clasificación de los últimos minutos, ya con todos los favoritos usando el neumático blando, Antonelli ha batido Norris para concluir al frente de la tabla de tiempos con un crono de 1.12.949, siendo el único piloto en bajar de 1.13 en esta primera toma de contacto con el asfalto de Zandvoort.

[Consulta la clasificación del Mundial]

Fernando Alonso ha sido duodécimo en el estreno de la actualización del motor Honda y Carlos Sainz ha dañado el fondo plano de su Williams con tres salidas de pista, concluyendo último a 3.7.

Tras el parón veraniego, había muchos puntos de interés, con especial atención al estreno de la unidad de potencia de Honda que Aston Martin ya probó en su filming day tras el GP de Hungría antes de la pausa estival.

Si en el Hungaroring el chasis B del AMR26 evolucionado por Adrian Newey ya supuso un salto adelante, poniendo fin al sufrimiento extremo de Alonso y Stroll en las primeras diez carreras de la temporada sin actualizaciones, el nuevo motor fabricado en Sakura parece ser otro paso significativo.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

De hecho, el bicampeón español se ha quedado cerca del top diez, a un segundo y medio del crono de Antonelli, y apunta a la SQ2 en la sesión clasificatoria sprint de esta tarde.

Carlos Sainz, vive un caso opuesto. Pese a la tranquilidad de su reciente -y millonaria- renovación con Williams, el madrileño sigue sufriendo con un Williams abonado a las últimas posiciones, al menos hasta que llegue el paquete de Bakú.

Fuente: Sport