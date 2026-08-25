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El Betis asalta Mestalla con un solitario gol del canterano Pablo García

El estadio valencianista volvió a estallar contra su equipo, que aún no ha metido un gol en la competición liguera

Valencia - Betis.

Valencia - Betis. / EFE

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EFE

Valencia

Un gran gol de volea de Pablo García (m.83) tan solo cuatro minutos después de salir al campo dio este martes la victoria al Betis en Mestalla, que volvió a estallar contra su equipo, que, pese a que mejoró su imagen ofensiva, no fue capaz de marcar gol por segunda jornada consecutiva.

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