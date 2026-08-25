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El Betis asalta Mestalla con un solitario gol del canterano Pablo García
El estadio valencianista volvió a estallar contra su equipo, que aún no ha metido un gol en la competición liguera
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EFE
Valencia
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