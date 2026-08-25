La SD Compostela refuerza su delantera con la cesión de Ognjen Teofilović desde el CD Lugo

La SD Compostela ya tiene al delantero de referencia que buscaba para completar su ataque. Ognjen Teofilović (Belgrado, 19 de septiembre de 2006) jugará esta temporada en el conjunto blanquiazul después de que el Compos alcanzase un acuerdo con el CD Lugo para su cesión. A sus 19 años, el atacante serbio cambia Primera por Segunda Federación con el objetivo de sumar minutos y continuar con una progresión que le convirtió en una de las promesas de la cantera del Estrella Roja.

Con sus 1,92 metros de altura, Carlos de Lerma incorpora un perfil claramente reconocible para la punta del ataque. Teofilović destaca por su capacidad para fijar centrales, proteger el balón de espaldas y hacerse fuerte en el juego aéreo, pero su envergadura no le impide ofrecer movilidad y recursos con el balón. El propio atacante explicaba durante su etapa en Lugo que llegó a actuar como extremo durante sus primeros años, algo que ayuda a entender su coordinación pese a su altura.

Su llegada ofrece además una nueva variante a una parcela ofensiva en la que el Compos ya cuenta con Buba, otro delantero poderoso físicamente pero con capacidad para moverse por diferentes zonas del frente de ataque. Teofilović aparece, en cambio, como un ‘9’ más definido para vivir cerca del área y fijar a las defensas rivales.

Tres goles con pocos minutos en Primera Federación

El nuevo futbolista compostelanista llega después de completar su primera temporada en el fútbol español con el CD Lugo. El club albivermello lo incorporó en septiembre de 2025 procedente del Estrella Roja y le firmó un contrato de cuatro temporadas, hasta junio de 2029, como una apuesta de futuro.

Su participación durante el curso fue reducida, pero dejó muestras de su capacidad goleadora. Teofilović disputó 16 encuentros de Primera Federación, solo uno como titular, y acumuló 259 minutos, en los que consiguió marcar tres goles. Su irrupción más llamativa se produjo en diciembre, cuando firmó un doblete ante el Ourense CF que dio la victoria al conjunto lucense.

Este verano comenzó además la pretemporada a las órdenes de Borja Fernández y volvió a ver portería. Marcó de penalti en el empate contra el Celta Fortuna (1-1) y repitió desde los once metros en la victoria frente al Deportivo Fabril (2-0). El Lugo, sin embargo, optó posteriormente por buscarle una cesión para que pudiese disponer de mayor continuidad, hasta el punto de dejar de convocarlo en los últimos amistosos mientras se resolvía su futuro.

Máximo goleador en Serbia

Antes de llegar a Galicia, Teofilović había destacado especialmente en las categorías inferiores del Estrella Roja de Belgrado. En la temporada 2024/25 terminó como máximo goleador de la Liga Juvenil de Serbia con 24 tantos, ayudando al conjunto rojiblanco a conquistar el campeonato.

Su rendimiento le permitió acercarse también al primer equipo del gigante serbio. Se entrenó con los mayores y llegó a estrenarse en competición oficial en la Copa de Serbia, además de disputar la UEFA Youth League con el equipo sub-19. También ha sido internacional con Serbia en categoría sub-19.

El Compostela incorpora así juventud y margen de crecimiento, pero también un delantero que ya ha probado su capacidad goleadora en una categoría superior. Teofilović se incorporará este miércoles a los entrenamientos para ponerse desde el primer momento a disposición de Carlos de Lerma en la recta final de la pretemporada.