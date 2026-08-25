El compostelano Borja Iglesias estará dos semanas de baja por una rotura en el sóleo izquierdo
El club vigués confirma la lesión muscular del futbolista santiagués, que se perderá varios encuentros de LaLiga EA Sports
Europa Press
El futbolista santiagués Borja Iglesias, ariete del RC Celta de Vigo, estará de baja por un periodo estimado de dos semanas debido a una rotura miofascial en el sóleo de su pierna izquierda, según ha informado este martes el club vigués en su página web y redes oficiales.
"Sufrió una molestia durante el entrenamiento de hoy en el sóleo izquierdo. Tras ser sometido a una resonancia magnética en el Hospital Ribera Povisa de Vigo, las pruebas han confirmado una rotura miofascial en el mencionado músculo", expresó el Celta en su parte médico.
"El jugador ya ha iniciado el correspondiente tratamiento de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos. El periodo estimado de baja se sitúa en torno a dos semanas", concluyó la breve nota de prensa.
En el caso de que estuviera efectivamente dos semanas al margen del equipo, el 'Panda' se perdería los encuentros de LaLiga EA Sports ante el CA Osasuna, el Athletic Club, la Real Sociedad y el Getafe CF, y sería duda para el partido de casa frente al Málaga CF.
- Las grandes plantaciones de árboles en las cabeceras de los ríos de Galicia agravan la sequía
- La orquesta gallega que dejó sin palabras a 13.000 personas en Madrid: «¿Pero quiénes sois?»
- El día a día de los barrios más allá del turismo: 'Nos sentimos olvidados, pero como nosotros hay más
- Joel Soriano brilla ante al nuevo pívot del Real Madrid pero se queda sin título en la Liga de Puerto Rico
- La jueza envía a prisión al líder de Os Fanchos, un croata y un vecino de A Pobra por el alijo de 1.410 kilos de cocaína intervenido este sábado
- La mejor fiesta medieval de Galicia está a una hora de Santiago y se celebra este fin de semana
- El fútbol de Santiago despide a Edy Gutiérrez, histórico jugador y entrenador que dedicó su vida al club Vista Alegre
- La tormenta eléctrica se ceba con Santiago y su área: 249 rayos registrados en menos de 24 horas con Santa Comba a la cabeza