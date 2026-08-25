El compostelano Borja Iglesias estará dos semanas de baja por una rotura en el sóleo izquierdo

El futbolista santiagués Borja Iglesias, ariete del RC Celta de Vigo, estará de baja por un periodo estimado de dos semanas debido a una rotura miofascial en el sóleo de su pierna izquierda, según ha informado este martes el club vigués en su página web y redes oficiales.

"Sufrió una molestia durante el entrenamiento de hoy en el sóleo izquierdo. Tras ser sometido a una resonancia magnética en el Hospital Ribera Povisa de Vigo, las pruebas han confirmado una rotura miofascial en el mencionado músculo", expresó el Celta en su parte médico.

"El jugador ya ha iniciado el correspondiente tratamiento de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos. El periodo estimado de baja se sitúa en torno a dos semanas", concluyó la breve nota de prensa.

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En el caso de que estuviera efectivamente dos semanas al margen del equipo, el 'Panda' se perdería los encuentros de LaLiga EA Sports ante el CA Osasuna, el Athletic Club, la Real Sociedad y el Getafe CF, y sería duda para el partido de casa frente al Málaga CF.